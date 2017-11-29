第60回グラミー賞のノミネーションが、現地時間28日に発表された。

ジェイ・Zが主要3部門を含む最多8部門にノミネートされ、続いてケンドリック・ラマーが7部門、ブルーノ・マーズが6部門でノミネート。さらにSZA、カリード、チャイルディッシュ・ガンビーノ、No I.D.が5部門でノミネートされている。

また、今年の夏大ヒットしたルイス・フォンシとダディー・ヤンキーのジャスティン・ビーバーをフューチャリングした「Despacito」が年間最優秀レコード賞と年間最優秀楽曲賞の候補となり、日本人ではシンセサイザー奏者の喜多郎が「空海の旅5」で最優秀ニューエージアルバム賞にノミネートされた。

世界最高峰の音楽賞グラミー賞授賞式は現地時間2018年1月28日にニューヨークで行われる予定(日本時間1月29日WOWOWで生中継)。司会は昨年に続き、ジェームズ・コーデンが務める。

●第60回グラミー賞主要部門ノミネーション

【年間最優秀レコード賞】

「Redbone」チャイルディッシュ・ガンビーノ

「Despacito」ルイス・フォンシとダディー・ヤンキー feat.ジャスティン・ビーバー

「The Story Of O.J.」ジェイ・Z

「HUMBLE.」ケンドリック・ラマー

「24K Magic」ブルーノ・マーズ

【年間最優秀アルバム賞】

「Awaken, My Love！」チャイルディッシュ・ガンビーノ

「4:44」ジェイ・Z

「DAMN.」ケンドリック・ラマー

「Melodrama」ロード

「24K Magic」ブルーノ・マーズ

【年間最優秀楽曲賞】

「Despacito」ルイス・フォンシとダディー・ヤンキー feat.ジャスティン・ビーバー

「4:44」ジェイ・Z

「Issues」ジュリア・マイケルズ

「1-800-273-8255」 ロジック feat.アレッシア・カーラとカリード

「That’s What I Like」ブルーノ・マーズ

【最優秀新人賞】

アレッシア・カーラ

カリード

リル・ウージー・ヴァート

ジュリア・マイケルズ

SZA