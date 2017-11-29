第60回グラミー賞ノミネーション、ジェイ・Zが最多8部門でノミネート
第60回グラミー賞のノミネーションが、現地時間28日に発表された。
ジェイ・Zが主要3部門を含む最多8部門にノミネートされ、続いてケンドリック・ラマーが7部門、ブルーノ・マーズが6部門でノミネート。さらにSZA、カリード、チャイルディッシュ・ガンビーノ、No I.D.が5部門でノミネートされている。
また、今年の夏大ヒットしたルイス・フォンシとダディー・ヤンキーのジャスティン・ビーバーをフューチャリングした「Despacito」が年間最優秀レコード賞と年間最優秀楽曲賞の候補となり、日本人ではシンセサイザー奏者の喜多郎が「空海の旅5」で最優秀ニューエージアルバム賞にノミネートされた。
世界最高峰の音楽賞グラミー賞授賞式は現地時間2018年1月28日にニューヨークで行われる予定(日本時間1月29日WOWOWで生中継)。司会は昨年に続き、ジェームズ・コーデンが務める。
●第60回グラミー賞主要部門ノミネーション
【年間最優秀レコード賞】
「Redbone」チャイルディッシュ・ガンビーノ
「Despacito」ルイス・フォンシとダディー・ヤンキー feat.ジャスティン・ビーバー
「The Story Of O.J.」ジェイ・Z
「HUMBLE.」ケンドリック・ラマー
「24K Magic」ブルーノ・マーズ
【年間最優秀アルバム賞】
「Awaken, My Love！」チャイルディッシュ・ガンビーノ
「4:44」ジェイ・Z
「DAMN.」ケンドリック・ラマー
「Melodrama」ロード
「24K Magic」ブルーノ・マーズ
【年間最優秀楽曲賞】
「Despacito」ルイス・フォンシとダディー・ヤンキー feat.ジャスティン・ビーバー
「4:44」ジェイ・Z
「Issues」ジュリア・マイケルズ
「1-800-273-8255」 ロジック feat.アレッシア・カーラとカリード
「That’s What I Like」ブルーノ・マーズ
【最優秀新人賞】
アレッシア・カーラ
カリード
リル・ウージー・ヴァート
ジュリア・マイケルズ
SZA