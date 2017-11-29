12月1日（金）から3日（日）までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）にて開催される東京コミックコンベンション2017（東京コミコン2017）内で、DCドラマで活躍する人気声優たちが集結するステージイベント、「人気声優大共演！ DCドラマ・イケメン・リーグ！」が実施されることになった。

【関連記事】好きなヒーローは●●●！『プリズン・ブレイク』に続いてコンビを組む『レジェンド・オブ・トゥモロー』の東地宏樹＆江川央生インタビュー

DCドラマシリーズの吹替え声優陣を代表して登場するのは、『レジェンド・オブ・トゥモロー』の東地宏樹（レナード・スナート／キャプテン・コールド役）と江川央生（ミック・ローリー／ヒートウェーブ役）、『THE FLASH／フラッシュ』の福山潤（バリー・アレン／フラッシュ役）、『ARROW／アロー』の日野聡（オリバー・クイーン／グリーンアロー役）の4人。超大型クロスオーバー作品『インベージョン！最強ヒーロー外伝』で共演した彼らが、今度は舞台上で"クロスオーバー"を果たし、DCドラマについて語り尽くす。

同イベントの概要は以下の通り。

＜人気声優大共演！ DCドラマ・イケメン・リーグ！＞

【実施日時】12月3日（日）11：00〜11：30

【実施場所】幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2−1 国際展示場 9・10・11ホール）

【ゲスト】

東地宏樹（『レジェンド・オブ・トゥモロー』レナード・スナート／キャプテン・コールド役）

江川央生（『レジェンド・オブ・トゥモロー』ミック・ローリー／ヒートウェ−ブ役）

福山潤（『THE FLASH／フラッシュ』バリー・アレン／フラッシュ役）

日野聡（『ARROW／アロー』オリバー・クイーン／グリーンアロー役）

【MC】杉山すぴ豊（アメコミライター、作家）

東京コミコンの詳細は公式サイト（http://tokyocomiccon.jp/）でご確認を。

『ARROW／アロー ＜フィフス・シーズン＞』、『THE FLASH／フラッシュ ＜サード・シーズン＞』、『レジェンド・オブ・トゥモロー ＜セカンド・シーズン＞』はそれぞれブルーレイ＆DVD好評リリース中、デジタル配信中。（海外ドラマNAVI）