世界最高峰のモータースポーツの「Formula 1( F1 )」は、近年、「退屈なレース」と酷評されることが多くなっています。Ars TechnicaのJonathan M. Gitlin氏は、「F1は実車のレースよりもゲームの eスポーツ の方がずっとエキサイティング」と評価しています。Formula 1 e-sports now more exciting than the real thing?and that’s a problem | Ars Technicahttps://arstechnica.com/cars/2017/11/formula-1-esports-now-more-exciting-than-the-real-thing-and-thats-a-problem/F1の2017年シーズンは、ルイス・ハミルトンがワールドチャンピオン争いを第18戦で早々決着させ、自身4度目のタイトルを獲得しました。シーズン序盤こそフェラーリのセバスチャン・ベッテルが好調でタイトル争いが白熱するかに見えましたが、ハミルトンの駆るメルセデスのマシンの性能が頭一つ抜き出ているため、シーズン後半は予定調和のレースも多く、タイトル争いは早々と見通しがつく「退屈なレース」続きという感が否めませんでした。F1を主催するFIAは、よりエキサイティングなレースシーンを演出するべく、レースレギュレーションを改定し続けていますが、バランスを欠くことなくマシンの性能差を減らすことは至難の業であり、時に一貫性を欠く「行き当たりばったり」のルール改定がかえってレースファンの興味をそぐ、という悪循環に陥いることさえあり、F1の将来を悲観する意見もちらほら聞こえてきます。そんな中、FIAはPS4やXbox One向けにリリースされている「F1 2017」を使った初めてのeスポーツ大会「Formula 1 Esports Series」を開催しました。Formula 1 Esports Seriesは予選を勝ち抜いた上位40人が準決勝を戦い、準決勝を勝ち抜いた上位20人で決勝レースを行って第1回ワールドチャンピオンを決定するというルールで、オンラインで行われた予選には6万3827人が参加したとのこと。初代チャンピオンを決めるeスポーツ大会の決勝戦は、F1最終戦が行われたアブダビGPの決勝レース前日に開催されました。Formula 1 Esports Series決勝レースの様子は、以下のムービーで確認できます。2017 F1 Esports Grand Final: The Deciding Race - YouTube決勝レースはアブダビGPが開催されるヤス・マリーナ・サーキットが舞台。「F1 2017」は、実車さながらのリアルさです。タイヤスモークをあげるほどのブレーキング勝負。決勝レースを走る20人のドライバーの腕はたしかで、本物のF1以上に競ったレースがくり広げられていきます。トップ争いはファイナルラップまでもつれ込みました。テールトゥノーズの状態。タイム差が1秒を切っており、DRSが使用可能な状態に。2番手のブレンドン・リー選手は、スリップストリームからアウトにマシンを振ってオーバーテイクを狙うと見せかけて……ラインをクロスさせてインに飛び込みました。ブレーキング競争ホイールとホイールが接触する白熱のバトル。ファブリツィオ・ドノソ選手は押し出されるようにコースアウト。勝負が決しました。ファイナルラップでの大逆転により。イギリス人ドライバーのリー選手(中央)が初代ワールドチャンピオンに輝きました。予選レースの様子。F1マシンに見立てたシミュレーターで行われました。本物のF1のお株を奪うサイドバイサイドの激しいバトルの応酬。驚くほどエキサイティングなレースが繰り広げられたFormula 1 Esports Seriesは大成功に終わりました。なお、Formula 1 Esports Series決勝レースの翌日に開催された本物のF1アブダビGP決勝レースについてGitlin氏は「ロマン・グロージャンとランス・ストロールのバトルを除けば、競争と言うよりはパレード」「(Formula 1 Esports Seriesに比べると)暗くて哀れだった」と酷評。2018年のF1についても悲観的な見方をしていますが、少なくとも2018年に開催されるFormula 1 Esports Seriesは楽しみだと述べています。