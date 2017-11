【AFP=時事】英国のヘンリー王子(Prince Harry)との婚約が27日に発表された米女優メーガン・マークル(Meghan Markle)さんは、これまでに世界の王族と結婚した数多くの米国人女性のリストにその名を連ねる最も新しいメンバーとなった。



世界の「王家」に嫁ぎ、王女や王妃となった米国人女性5人を紹介する。



■グレース・ケリー



グレース・ケリー(Grace Kelly)さんは1956年4月、モナコ大公レーニエ3世(Prince Rainier III)と結婚した。当時、ハリウッド女優として人気を博していたが、公妃となるために引退した。



1929年11月12日、ペンシルベニア(Pennsylvania)州フィラデルフィア(Philadelphia)のアイルランド系カトリックの裕福な家庭の4人きょうだいの3番目としてグレース・パトリシア・ケリー(Grace Patricia Kelly)は生まれた。



1951年の映画『14時間の恐怖(Fourteen Hours)』で銀幕デビューを果たしたケリーさん。翌年にはゲイリー・クーパー(Gary Cooper)さんと映画『真昼の決闘(High Noon)』で共演し、名声を得た。1954年の『喝采(The Country Girl)』ではアカデミー賞主演女優賞に輝いた。



だが最も良く知られているのは、おそらくアルフレッド・ヒッチコック(Alfred Hitchcock)監督の3作品『ダイヤルMを廻せ!(Dial M for Murder)』、『裏窓(Rear Window)』、『泥棒成金(To Catch a Thief)』への出演だろう。



レーニエ3世公からの求婚を受けケリーさんは女優業から一切手を引いた。2人の間にはカロリーヌ(Caroline)妃、モナコ大公アルベール(Albert)2世、ステファニー(Stephanie)妃の3人の子どもがいる。



■ウォリス・シンプソン



元英国王エドワード8世(King Edward VIII)と結婚したのは、米国人女性ウォリス・シンプソン(Wallis Simpson)さん。離婚経験があったシンプソンさんとの結婚を機に、エドワード8世は1936年12月に退位した。



ペンシルベニア州でベッシー・ウォリス・ウォーフィールド(Bessie Wallis Warfield)として生まれたシンプソンさんは、エドワード8世との結婚を前に2度離婚している。シンプソンは2番目の夫の姓だ。



交際は1934年、まだ王太子だった当時に始まったが、英王室や政府は離婚暦のある米国人女性との関係に難色を示した。1936年1月に国王に即位したが、同年12月に退位。1937年6月に「わが愛する女性」と称するシンプソンさんと結婚した。



■リタ・ヘイワース



米女優のリタ・ヘイワース(Rita Hayworth)さんは、結婚相手だった俳優兼監督のオーソン・ウェルズ(Orson Welles)氏と離婚した後、1949年にイスラム教イスマイル派指導者で預言者ムハンマドの直系の子孫とみなされている富豪のアーガー・ハーン(Aga Khan)3世の息子アリ・ハーン王子(Prince Aly Khan)と結婚した。



ヘイワースさんは、1918年10月17日にニューヨーク市ブルックリン(Brooklyn)でマルガリータ・カルメン・カンシーノ(Margarita Carmen Cansino)としてショービジネス界の両親のもとに生まれた。10代でロサンゼルス(Los Angeles)に移ったヘイワースさんは、数本の映画に端役で出演した後、「リタ・ヘイワース」の芸名を名乗り、スターダムに駆け上がった。



米誌ライフ(Life)から「Love Goddess」との愛称で呼ばれたヘイワースさんは、1941年の映画『踊る結婚式(You'll Never Get Rich)』でフレッド・アステア(Fred Astaire)さんと共演するなど、多数のヒット作品に出演した。



1949年に妊娠したヘイワースさんはアリ・ハーン王子と結婚。同年12月にヤスミン(Yasmin)妃が生れた。アリ・ハーン王子との嵐のような結婚生活の後、1953年に離婚。その後、2度結婚を重ねた。



■ヌール王妃



1978年、ヨルダン国王フセイン1世(King Hussein)は、米国人女性のリサ・ナジーブ・ハラビー(Lisa Najeeb Halaby)さんを4人目の王妃として迎えた。



ハラビーさんは1951年8月23日、米首都ワシントン(Washington D.C.)の著名なアラブ系アメリカ人の家庭に生まれた。家族はキリスト教徒だった。



プリンストン大学(Princeton University)を卒業した後、ハラビーさんは1978年6月にフセイン国王と結婚。イスラム教に改宗し、ヌール・フセイン王妃(Queen Noor al-Hussein)となった。



■ホープ・クック



米ニューヨーク社交界の有名人ホープ・クック(Hope Cooke)さんはヒマラヤの小さなシッキム王国(当時)の皇太子と1963年に結婚した。この結婚をめぐっては、作曲家リチャード・ロジャース(Richard Rodgers)と劇作家オスカー・ハマースタイン2世(Oscar Hammerstein II)のミュージカル『王様と私(The King and I)』と比べられてきた。



1940年6月24日にサンフランシスコ(San Francisco)で生まれたクックさんは、まだ学生だった1959年にインドを旅行し、そこでシッキム王国のパルデン・トンドゥプ・ナムゲル(Palden Thondup Namgyal)皇太子と出会った。その後、妻と死別した皇太子とクックさんは1963年に結婚。1965年に夫が即位して王妃となった。



シッキムは1973年にインドに編入され、クックさんは2人の子どもを連れて米国へ帰国、1980年に2人の離婚が成立した。元国王は2年後に死去した。

【翻訳編集】AFPBB News