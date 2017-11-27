国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」は、サービス内のデータに基づき「11月第4週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。映画好きから特に評価の高かった最新映画6作品がランクインしました。

■6位：『光』

［★★★☆☆3.04／5点］60Mark!

■5位：『覆面系ノイズ』

［★★★☆☆3.16／5点］71Mark!

■4位：『最低。』

［★★★☆☆3.49／5点］31Mark!

■3位：『火花』

［★★★☆☆3.50／5点］938Mark!

■2位：『ジャスティス・リーグ』

［★★★★☆3.87／5点］3,683Mark!

■1位：『gifted／ギフテッド』

［★★★★☆4.12／5点］1,585Mark!

以上初日満足度トップ6作品、ぜひ映画館で！

※本ランキングは公開日から11月27日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。

※本ランキングは公開日から11月27日までのレビュー数（Mark!数）が30件以上の作品を対象としています。

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数（5.0点満点）で評価をしたものです。

※レビュー投稿（Mark!）は、1作品につき1人1件までです。

※★スコアが同率の場合は、レビュー数（Mark!数）が多い作品を上位にしています。

（C）三浦しをん／集英社・（C）2017『光』製作委員会、（C）2017「覆面系ノイズ」製作委員会 （C）福山リョウコ／白泉社・花とゆめ、（C）2017KADOKAWA、（C）2017『火花』製作委員会 、（C）2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC、（C）2017 Twentieth Century Fox