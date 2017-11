米ディズニー・チャンネル『シェキラ!』が生んだ人気女優ベラ・ソーン。先月やっと20歳になったばかりだが、インタビューやSNSにさらけ出す自由奔放すぎる言葉と写真が、若い女の子たちの心をガッチリとつかんで離さない。このたびはインスタグラムにタトゥーを披露し、なんと55万超の「いいね!」を獲得してしまった。タトゥーそのものは小さくシンプルなものであったが、とんだ“オマケ”付きであったようだ。



「私の可愛い新タトゥーを見て!」



背中左側の脇に近い部分に“I love you.”というタトゥーを彫ってもらったとして、写真をインスタグラムにアップしたベラ・ソーン。タトゥーのサイズは小さく、レインボー風に色を変えたアルファベットの文字はとても細い。だがそれを紹介する彼女自身が凄い。長い髪を真っ赤に染めて上半身は裸。腕でカバーするも豊かなバストは完全に脇からハミ出しており、そちらに目が釘付けになってしまう。



キャプションには「私ね、もう1つはヒップに彫ってもらったの。どんな言葉か当ててみて?」ともある。これらは現在熱愛中のボーイフレンド、ラッパーのモッド・サン(Mod Sun=30)に彫ってもらったのではないかという噂である。バイセクシュアルを公表しているベラが10歳も年上のモッド・サンとどれほど相性が合うのかに注目が集まっていたが、今のところはラブラブ絶好調といった様子だ。



「当ててみて?」と言われればやはり気になるもの。ベラ・ソーンのお尻のタトゥーを調べたところ、“Bite me!(噛んで!)”と彫ってあることが判明した。親御さんが知ったら嘆くであろうに…。



画像2枚目は『BELLA 2017年11月24日付Instagram「New lil tat guess what my other tat says it’s on my hip;)」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 Joy横手)