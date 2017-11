アメリカの年末商戦のひとつであるブラックフライデーにおいて、オンラインで最も売れた商品が任天堂の「 Nintendo Switch 」でした。そんなNintendo Switchで、ゲームをプレイする上では問題にならないものの、見た目としては明らかに欠陥のように思える「背面の膨らみ」と「天面のすき間」の報告が複数件上がってきています。I keep returning the Nintendo Switch because of this tiny cosmetic flaw - The Vergehttps://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/11/26/16702082/nintendo-switch-gapgate-why-am-i-like-thisテクノロジー系ニュースメディア・The Vergeのクリス・ウェルチさんは、何かしらのガジェットを購入した場合、それを手元に残しておくべきか判断するためのチェック項目を自分の中に持っているとのこと。このチェック項目には「期待通りのディスプレイか?」や「ボタンが押しづらくないか?」「異音がしないか?」などさまざまなものがあるそうです。そんなウェルチさんは最新のスマートフォンと比べると半分以下の価格のNintendo Switchを購入したのですが、最終的に最初に購入した端末は返品することにしたと語っています。Nintendo Switch向けのゲームタイトルとしては初めに「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」が登場し、その後「マリオカート8 デラックス」「スプラトゥーン2」「スーパーマリオ オデッセイ」や、「ロケットリーグ」「DOOM」などが登場。ウェルチさんはゲームのラインナップから考えてもNintendo Switch本体を買う価値は確かにあると感じており、他の多くのゲーマーと同じように、Nintendo Switchの携帯性の高さなどを楽みにしていたそうです。それではどうしてNintendo Switchを返品することにしたのかと言うと、ウェルチさんがこれまでに購入した3、4台のNintendo Switch全てが、Nintendo Switchユーザーの大半が遭遇することはないであろうハードウェア上の小さな欠陥を抱えていたからだそうです。この「小さな欠陥」がどのようなものかというと、Nintendo Switch本体の音量調節ボタンの近くにわずかなすき間ができるというもの。本体ケースの背面と側面のつなぎ目が開いてしまうような状態になるそうです。それほど目立たないもののたしかにすき間が確認できるそうで、任天堂のサポートフォーラム上やオンライン掲示板のreddit上でも同様の問題が報告されていることが確認できます。アメリカの任天堂公式サポートフォーラム上では、「コンソールの背面が平らじゃない」として報告されています。報告によると、天面の左、音量調節ボタンや電源ボタンが配置されている右側に膨らみがあるとのこと。投稿者はNintendo Switchを購入したばかり(ただし、新品か中古かは不明)だそうですが、ネジなどにもゆるみが見られると記しています。また、この報告を見たユーザーの中には、「自分のNintendo Switchでも同じ欠陥がある」と報告しています。Back of console not flush | Nintendo Support Forumsreddit上でも同じようにNintendo Switch背面の膨らみと、天面にできる小さなすき間が報告されています。Anyone else's Switch have a bit of a gap where the volume buttons are? : AmiiboCanadahttps://www.reddit.com/r/AmiiboCanada/comments/5xvaz9/anyone_elses_switch_have_a_bit_of_a_gap_where_the/以下の画像はreddit上に投稿されたもので、少しわかりづらいですが音量調節ボタンの近くが膨らんでいます。同スレッド上では「自分とルームメイトと妹の3台も同じく背面に膨らみと天面に数ミリのすき間があった」と報告しているユーザーもいました。Comment from discussion Anyone else's Switch have a bit of a gap where the volume buttons are?.すき間の大きさや背面の膨らみ方は端末によって異なるようで、この問題とはまったく無関係なNintendo Switchも多数存在する模様。ウェルチさんは「初期ロットのNintendo Switchはこの問題に遭遇していないと確信している」と記しています。しかし、ウェルチさんが2017年11月に入ってからBest Buyやマンハッタンにある任天堂ストアで購入した3台のNintendo Switchには、いずれもこのすき間があり、すべて返品するはめになったとのこと。Nintendo Switchといえば長時間専用ドックに挿してプレイしていると本体が曲がる問題などが話題となりましたが、ウェルチさんの遭遇した小さな膨らみとすき間は、ゲームプレイにマイナスの影響を与えるものではないとのこと。しかし、ウェルチさんはこの欠陥を受け入れることができず、Nintendo Switchを返品してしまったため、スーパーマリオ オデッセイをプレイできずにいるそうです。「ゲームプレイにマイナスの影響が出るものではない」と自分自身で語りながらもNintendo Switchを返品することにしたウェルチさんは、その理由を「時間が経つにつれて摩耗する端末を使うことに問題を感じることはありませんが、筐体部分に欠陥を持っているというのは私の中では断固として受け入れられない最悪のものです」と説明しています。任天堂が年末商戦での需要に合わせてNintendo Switchの供給を増やしたことは嬉しい事実ですが、「年末商戦での需要を満たすために、製造上の欠陥を見落としてしまって良いのか疑問に思う」とウェルチさんは指摘しています。ただし、「ゲームプレイなどにはまったく問題がない」と繰り返し記しており、これまで背面の膨らみや天面のすき間に気付かずゲームをプレイしてきた人もいるはずで、「そういった人の注意を引くだけの結果になってしまったかもしれない。申し訳ない」ともコメントしています。なお、ウェルチさんは「欠陥のない完璧なNintendo Switchが届くか、Best Buyに拒否されるまで返品を繰り返す」としています。