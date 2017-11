韓国で大人気の 美容整形 が、このほどひとりの男性の人生を変えた。顔に歪みを持って生まれたせいで容姿に劣等感を持ち続けたタイ人の男性が、タイでも放送されている韓国の人気番組「Let Me In Thailand」に出演し、大変身を遂げた。『Coconuts Bangkok』『NextShark』『Oddity Central』などが伝えている。タイで工場勤務をしているノッパジット・モンリンさん(22歳)は、容姿に自信がなく常に劣等感を抱いていた。歯並びが酷く下顎が突き出ているために噛み合わせが悪く、過度の涎が出てしまうことからも自分の容姿を恥じ、工場で昼食の時間には同僚らと離れて外でひとりで食べるという生活を続けていた。しかしノッパジットさんに転機が訪れた。韓国で人気のテレビ番組でタイでも放送中の「Let Me In Thailand」に出演することになり、韓国へ渡り美容整形を受けたのだ。顎と額、瞼を整形し、ボトックスも注入、涎が出るのを防ぐ治療や顔のシミを消す施術も行い、劇的な大変身を遂げた。回復には3か月を要したノッパジットさんは整形後、初めて母親と顔を合わせることとなった。2人のお気に入りというレストランで待ち合わせする設定で「Let Me In Thailand」のカメラが入ったのだが、ノッパジットさんの母親は向かいのテーブルに座る息子の姿に気付く様子もなく食事をしている。撮影クルーが取材を試みると、母親は「息子に会いたい」と涙ながらに話した。そこへノッパジットさんが近付き「母さん、僕を覚えているかい? よく見てみて」と声をかけると、母親は信じられないといった表情を見せる。まるで韓国人モデルのように大変身したノッパジットさんを、自分の息子だと信じられないのは当然のことだろう。母親はノッパジットさんの脚にある傷を確認し、目の前の人物が息子であることを知りさらに号泣した。大変身したノッパジットさんを喜んだのは、母親だけではない。実はノッパジットさん、Facebookで知り合ったトランスジェンダーの“トブ(Tob)”さん(26歳)という3年越しの恋人がいる。2人は出会ってすぐに意気投合し、3週間後には一緒に暮らし始めたそうだ。番組の中でトブさんは、整形後に満面の笑みを見せたノッパジットさんの姿に涙し、このように述べた。「これからも私は彼を守っていきたいと思っていますが、たとえこの先、彼が私から離れていっても怖くありません。でも私たちはお互いに信頼し合っています。」その言葉を聞いたノッパジットさんは「トブはいつも僕のことを思いやってくれます。トランスジェンダーであっても僕にとってはれっきとした女性であり、最高の恋人です」と明かし、会場を沸かせた。これまでの劣等感が完全に消え去ったノッパジットさんは、今では社会生活も充実しているようだ。「以前はみんな私の顔は普通じゃないと言い、社会でも受け入れてもらえませんでした。でも今は別人みたいと言われるし、友達も増えました」と語る。しかし何より大切なのは、外見は大きく変われどノッパジットさんの中身は変わらないということだろう。「今は新しい人生を歩んでいますが、心はそのままです」と話す彼の笑顔はとても眩しい。このニュースを知った人からは「こんなふうに正しい理由で美容整形をすることはとてもいいことだと思う」「これこそ美容整形の醍醐味だ。何度も繰り返しするものじゃないよ」「彼の大変身は素晴らしいね」「これから彼が幸せになれますように」といった声があがっている。画像は『Coconuts Bangkok 2017年11月20日付「Thai woman can’t recognize her son after he went on Korean surgery show」(Photo: Let Me In Thailand)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)