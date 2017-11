映画やテレビで活躍するアフリカ系アメリカ人の功績をたたえるNAACP(全米有色人種地位向上協会)賞のテレビ部門のノミネーションが発表され、オプラ・ウィンフリーがプロデュースしているテレビドラマ「クイーン・シュガー(原題)/ Queen Sugar」と日本ではHuluで配信中の「インセキュア」が最多8つのノミネーションを獲得した。

「Empire 成功の代償」は最優秀ドラマシリーズ部門でのノミネートは逃したものの、俳優部門で5人がノミネート。エンターテイナー・オブ・ザ・イヤーには、歌手のブルーノ・マーズ、JAY-Z、チャンス・ザ・ラッパー、「インセキュア」のクリエイターでイッサ役で出演もしているイッサ・レイ、『13th -憲法修正第13条-』でアカデミー賞ドキュメンタリー長編賞にノミネートされたエヴァ・デュヴァネイ監督、『ブラックパンサー』でブラックパンサーを演じているチャドウィック・ボーズマンがノミネートされている。

受賞者の発表は来年1月15日(現地時間)。第49回NAACP賞テレビ部門の主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■最優秀ドラマシリーズ

「グリーンリーフ」

「POWER/パワー」

「クイーン・シュガー(原題)」

「THIS IS US 36歳、これから」

「アンダーグラウンド(原題)/ Underground」

■最優秀コメディーシリーズ

「Ballers/ボウラーズ」

「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

「親愛なる白人様」

「インセキュア」

「サバイバーズ・リモース(原題)/ Survivor’s Remorse」

■最優秀テレビ映画、リミテッドシリーズまたはドラマ特別番組

「フリント(原題)/ Flint」

「運命の銃弾」

「不死細胞ヒーラ ヘンリエッタ・ラックスの永遠なる人生」

「ザ・ニュー・エディション・ストーリー(原題)/ The New Edition Story」

「ウェン・ラブ・キルズ:ザ・ファリシア・ブレクリー・ストーリー(原題)/ When Love Kills: The Falicia Blakely Story」

ほか