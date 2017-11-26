これは素敵！試合中のGKに帽子を貸したファンが話題に
イングランド2部リーグでのあるシーンが話題になっている。リーグ第19節、バーンズリー対リーズのヨークシャーダービーでの一コマがこちら。
WATCH: This Leeds fan went above and beyond the call of duty as he gave his hat to goalkeeper Felix Wiedwald... but he eventually got it back! https://t.co/Upm1h97bMh pic.twitter.com/TDapi04ZRI
— Sky Sports Football (@SkyFootball) 2017年11月25日
リーズのドイツ人GKフェリックス・ヴィートヴァルトに対して、スタンドのサポーターが自らの帽子を貸したのだ。目に入る日差しを避けるために！
その後、ハーフタイムになるとヴィートヴァルトはお礼としてユニフォームをプレゼント！
Leeds United goalkeeper Wiedwald giving his top to the fan that lent him his hat..#LUFC #MOT. 👏🏼pic.twitter.com/oPJfh9NApO
— TheRealCasuals (@TheRealCasuals_) 2017年11月25日
何とも素敵な交流！スタンドとの距離が近いイングランドならではの光景かもしれない。なお、帽子を貸した男性はリーズファンだったそう。
@TheTjHiggins pic.twitter.com/2BqxbuUTd9
— Kirsty (@K1R5TYAP) 2017年11月25日
Cheers Felix. Wasn’t major fan but you had a great game. If you need to lend a cap just shout me up! Most important we got 3 points! #Lufc #ALAW #MOT pic.twitter.com/OhPp91nACx
— Tj (@TheTjHiggins) 2017年11月25日
試合は0-2でリーズが完封勝利している。ドイツU-20代表経験もあるヴィートヴァルトは、1990年生まれの27歳。昨季まではブレーメンでプレーしていたが、今季初の海外挑戦としてリーズへ移籍した。