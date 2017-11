【AFP=時事】ノーベル文学賞(Nobel Prize in Literature)を選考するスウェーデン・アカデミー(Swedish Academy)から資金提供を受けて活動し、芸術界で影響力を持つ著名な男性が複数の女性に性的暴行を加えていたことが明らかになり、同アカデミーに激震が走っている。



スウェーデンの日刊紙ダーゲンス・ニュヘテル(Dagens Nyheter)は21日、ストックホルムのカルチャーシーンで最も影響力を持つ一人であるこの男性に暴行またはレイプされたと主張している18人の女性の証言を報じた。複数の女性が自身の身元を報じてもよいと同紙に話しており、女性らの主張を裏付ける目撃証言もあるという。



1786年に設立されたスウェーデン・アカデミーは23日、複数の会員および会員の妻や娘、同アカデミーの職員がスキャンダルの渦中にある著名な人物から性的暴行を受けた恐れがあるとの声明を発表。



男性の名前は、無罪の推定に関するスウェーデンの法律に従って報じられていないが、芸能、芸術界の著名人であるため知名度が高く、事件に関するインターネットのチャットフォーラムでは名前が取り沙汰されている。



AFPは本人に取材を申し込んだがコメントは得られていない。だが男性はダーゲンス・ニュヘテルに対して潔白を訴えている。



問題となっている性的暴行は1996年から2017年の間に起き、その一部はこの男性が運営し、展示会や読書会などが開かれるクラブで行われたという。このクラブはノーベル文学賞受賞者を含む著名文化人らが訪れることもあり、「スウェーデン・アカデミーの居間」と呼ばれていた。クラブ運営費の一部はスウェーデン・アカデミーから出ていたという。



■「北極星勲章」受勲者



今回、同紙に性的被害を明らかにした女性たちは、男性が大手出版社や有力なプロデューサー、監督、作曲家らと親しい関係にあるため、自分のキャリアが断たれるのではないかと恐れて黙っていたと話している。AFPの取材に応じた著述業の女性は、27歳だった2008年にこの男性に臀部(でんぶ)を触られ、男性をひっぱたいたところ、後で、業界で二度と仕事が見つからないようにしてやると言われたと明かした。



スウェーデン・アカデミーは23日に会合を開き、女性たちから告発されている男性との関係を一切絶つと発表した。スウェーデン・アカデミーはこれまで、この男性に資金を提供し、仏パリの高級地区にアカデミーが所有するアパートの運営も任せていた。



スウェーデン・アカデミーは、この男性が「同協会が授与、提供している賞や奨学金、資金に直接的または間接的に影響を及ぼしていたのか」内部調査を開始することも明らかにした。



同国のアリス・クンケ(Alice Kuhnke)文化相は、この男性に、スウェーデンの王族や同国に貢献した外国人に与えられる北極星勲章(The Order of the Polar Star)を2015年に授与したことを後悔していると述べた。



ソーシャルメディア(SNS)上でハッシュタグ「#MeToo(私も)」を使って女性たちが被害体験を訴える運動は米ハリウッド(Hollywood)から広がり、世界で最も男女平等が進んでいる国の一つ、スウェーデンの芸術関係者やメディア、政界をも巻き込む騒動に発展した。

【翻訳編集】AFPBB News