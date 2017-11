自分の赤ちゃん時代の記憶

「自分のことは自分が一番よく知っている」――はたして、これは本当なのか?

我々は、自分自身の経験の記憶(エピソード記憶)について誰よりもよく知っていると思っている。少なくとも、見たり聞いたり匂ったり触ったり、主観的に感じ考えたことは、誰よりも自分自身がよく知っている(と思っている)はずだ。

高校生のとき自分の将来について寝ないで考えたこと。小学生のとき田んぼで泥まみれになって遊んだこと。保育園が嫌で脱走して家まで一人で歩いて帰ったこと。

半世紀近くたった今でも、ふとしたきっかけで「自分の歴史」は(脚色されてはいるかもしれないが)鮮明に思い出すことができる(と自分では思っている)。

ところが、自分の赤ちゃん時代の出来事に関しては、さっぱり思い出すことができない。

前世のことや胎内でのことを小さな子どもが憶えているという話を聞くが、空想好きな子どもの特徴かもしれないし、周りの大人の会話を横で聞いていて面白がって話しているのかもしれない。

そもそも、この手の話は科学的に検証することが難しいオカルトのような話が多い。

いまだに赤ちゃんには不思議なことが多いが、本当のところ、どのような能力を持っているのだろうか。

赤ちゃんの科学的研究

赤ちゃんの笑顔には、我々大人が日々思い悩んでいる辛いこと悲しいこと全てを吹き飛ばし、夢中にさせてくれる力がある。太古の時代から大人の心を魅了し続けてきたに違いない。

一方で、赤ちゃんをとりまく養育環境は目まぐるしく変化している。インターネットやスマートフォンの普及等、大人の生活環境の変化は赤ちゃんの養育環境の変化でもある。

加速度的に変化する養育環境は発達過程にどんな影響を与えるのか?「良い子育て」と「悪い子育て」の違いは?

マスコミやエセ科学者があまり根拠のない意見を発信している中、人類の未来を担う赤ちゃんを「科学的に」研究することは非常に大切である。

赤ちゃんの能力は、我々大人を癒やしてくれるだけではない。

ここ30年ぐらいの間で、赤ちゃんを対象とした科学的研究は急速に発展し、それまで知られていなかった赤ちゃんの能力を明らかにしつつある。こうした研究のほとんどは、科学的手法に基づいて研究室内で行われたものである。

生後間もない赤ちゃんがどのような能力を持っているのかについて知ることは、我々大人の「心」について理解する上でも重要である。

大人が持つ心的機能は、発達の過程で獲得されていることは言うまでも無いが、スタート地点(赤ちゃん時代)でどのような能力(あるいは、知識)が備わっているのかが分かれば、発達の経路について理解しやすくなる。

最近の発達科学は、スクラッチ(白紙)の状態から全ての心的機能が学習・経験によって獲得されるのでは「無く」、あらかじめ基盤となる心的機能の存在を想定している。

赤ちゃんの認知能力

米国ハーバード大学教授のエリザベス・スペルキは、人間(動物)はうまれながらにして生きていく上での基盤となる知識--コア知識(core knowledge)--を有しているとの仮説を提唱している。

彼女らがコア知識として最初に提案したのは、物体(object)、行為(action)、数(number)、空間(space)の4種類のコアとなる知識である。

たとえば,生後間もない乳児であっても、物体をバラバラに認知しているのではなく、まとまりをもったものとして認知していることが、実験室実験によって明らかにされている。

図1は、乳児が物体をどのように認知しているのかを調べるためにスペルキが行った実験の一つである。

図1

実験は 乳児の注視時間を計測する方法によって行われた。

乳児には、(a)に示したように遮蔽物に真ん中が隠された棒が左右に移動する刺激が呈示される。乳児がこの刺激に見馴れたあとに、(b)と(c)が交互に呈示される。

実験の結果、乳児は(c)の方を長く注視することが明らかになった。この結果は、乳児は、遮蔽物の後ろで、バラバラな2本の棒が動いていたのではなく、1本の棒が動いていたと知覚しているから、「予測に反する」(c)を長く注視したのだと説明される。

乳児を対象とする研究では、視覚的・聴覚的に呈示される刺激や事象に向けられた乳児の注意を計測するために、注視時間を計測する方法が用いられる。

こうした方法は、乳児が予期していない事象により注意を向けやすい(注視時間が長い)という仮定に基づいている(乳児の研究方法に関しては『赤ちゃんの不思議』を参照)。

「1+1=1」が不可能だと理解?

スペルキの「コア知識」仮説を後押しする研究は枚挙にいとまがない。物体に関する知識以外にも、様々な領域で早期の知識が明らかにされつつある。

「数(number)」に関するコア知識の研究として先駆的なものは、米国の赤ちゃん研究者で現在エール大学教授のカレン・ウィンが行った研究である。

この研究では、注視時間法の一つである期待背反法(Violation of Expectation method)を用いて図2に示したような「可能事象」と「不可能事象」に対する5ヵ月児の注視時間を測定した。

実験の手続きは次の通りである。

図2

まず、赤ちゃんには何もない場所に人形が置かれる場面が見せられます。次に、スクリーンが上がってその人形が隠され、もうひとつ別の人形がスクリーンの後ろに置かれる。その後、スクリーンが降りて、置かれている人形が現れる。

ここでのポイントは、「可能事象」の場合は人形が二つ現れ、「不可能事象」の場合は人形が一つしか現れないことである。赤ちゃんにはそれぞれの事象が交互に3回ずつ呈示された。

「可能事象」と「不可能事象」に対する平均注視時間を分析した結果、「不可能事象」――二つ隠されているはずなのに一つしかない場合――の方を長く注視することが示された。

この結果は、5ヵ月児でも「1+1=1」が「不可能である」ということを理解しているように「説明」できる。ウィンは同様の方法で「2-1=1」も赤ちゃんが理解していることを示している。

赤ちゃんの不思議を解明するには

以上、見てきたように、注視時間を計測・分析する実験室研究は、赤ちゃんの初期能力を明らかにする上で大きな功績を残してきた。ただし、こうした実験室内で行われる研究に問題がないわけではない。

そもそも、注視時間を測度とする研究方法は、乳児の「受動的」認知能力を観るものである。

乳児に見せられる「事象」は実験者が綿密にデザインして作成されてはいるものの、実験者が想定していない要因が影響して、注視時間が変動する可能性も否めない。

また、スペルキの「コア知識」仮説についても、乳児期以降の認知発達過程とどのような関連があるのか(または無いのか)を明らかにするには、同一被験児を長期に渡って調査する縦断的研究が必要である。

だが、注視時間法のみに頼っていては、就学前児や学童の認知発達研究で用いられている手法と連続性を保って考察・議論することが難しい。

大人は思い出すことができない赤ちゃん時代を解明するためには、新たな方法の開発など、今後ますますの研究が必要となることは間違い無い。

私たち大人が知らない、新たな赤ちゃんの能力が明らかになれば,子育てが楽しくなるだけでなく、我々大人の「心」についても理解が進むことであろう。

【参考文献】

・E.S. Spelke and K.D. Kinzler (2007). Core knowledge, Developmental Science 10:1、 89-96

・Wynn, K. (1992). Addition and subtraction by human infants. Nature, 358, 749-750.