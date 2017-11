カナダの男性がアップルストアに入ったところ、店員からひどく驚かれたそうです。

「あなたは幽霊ですか?」と聞かれた理由は……写真をご覧ください。

Stopping by the Apple Store in my Halloween costume



こちらが店員に驚かれたという男性。

……って、うわああああ!?

スティーブ・ジョブズにそっくり!

黒のタートルネックにジーンズ。そしてケースなしの裸のiPhone。

実はこの男性、ハロウィンの日にジョブズのコスプレをしたときの姿だそうです。

ここまでそっくりだと、アップルストアで働く店員が心臓が止まるほど驚いたのも無理はありませんね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●ここはトロントのイートンセンターにあるアップルストア?

友人がそこで店員をしているけど、あなたに話しかけた可能性がある。その店員は「心臓が止まりそうになったよ、幽霊を見ているのかと思った」と声を掛けたのでは。

するとあなたが「僕は幽霊じゃない、ここには数年顔を出してなかっただけだよ、前より変わったこの店が気に入った」と答えたと思う。



↑(投稿者)そうだよ。それは僕。



↑掲示板の世界はせーまーい♪



↑みんなを驚かせる、そういうセリフを用意していたのか。



●タートルネックのシャツをズボンの中に入れている。本当に怖い。



↑しかもケースなしでスマホを持ってる! もういろんなシナリオを想像してしまう!



↑ケースなしでスマホを持ってるだけで、いろんな人からめちゃくちゃいろいろ言われる。みんな本当に不思議に思うらしい。



↑「でも落としたらどうするの?」

「そうなったら床がかわいそうに思う」 by Nokiaのオーナー。



↑スティーブ・ジョブズは絶対にケースを使わなかったね。



●ベルトをしてないってところまで、ばっちりだ。



↑本当にめちゃくちゃ似てる。

[画像を見る]



↑もうその男がスティーブだとわかった。おい、スティーブ!



↑ジョブズの写真を見るたびにイライラしてたよ。ベルトなしでシャツを中に入れてるのを見てね。ああああ! 彼は天才かもしれないが、もうそのせいで悪の天才だよ。



↑きっと次はiBeltが来るはずだったんだよ。



●他の客が全く気にも止めてないのが気に入った。

「アンジェラ、見ろよ、スティーブジョブズの幽霊があそこにいるよ!」

「イアン、もう静かにしててよ。今iCloudのリセットに忙しいのよ」



↑面白いのがイアンって名前が、いかにもアップルの社員にいそうな名前だってこと。



●Jobs(仕事)があるか尋ねてみた?



●「違う、違う、とにかく違う! この巨大なサイズでどうやって片手で操作するんだ?」



↑そこでスティーブ・ウォズニアック(Appleの創業者1人)がセグウェイで横付けする。

「スティーブ、これは未来だよ」



アップルファンでなくても、他の客が冷静なのが不思議なほどですね。