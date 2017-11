01.

ぶっちゃけ何もしない

02.

マットレスや枕が

支えになっていない

03.

特定のエクササイズ

04.

買い物袋を持ち上げる

05.

浅く椅子に座る

06.

古い靴を履く

07.

インスタグラムを見続ける

Licensed material used with permission by Elite Daily