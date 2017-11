童貞マンガの金字塔として高い人気を得ている古泉智浩の同名コミックを、林遣都、柳俊太郎、前野朋哉の3俳優共演で実写映画化されることが発表されている『チェリーボーイズ』。この作品のヒロイン役として池田エライザが出演することと、ポスタービジュアル、主題歌情報が解禁となった。本作は、とある地方都市を舞台に、仕事も恋愛も上手くいかず、何事にも中途半端で、寝ても覚めても考えることは女性とSEXのことという25歳の童貞3人組が、自分と人生を変えるためにある計画を立てるというストーリー。童貞3人組の主人公で通称「クンニ」こと国森信一役を林遣都。通称「ビーチク」こと吉村達也役を「MEN'S NON-NO」のモデルをつとめながら、個性派俳優としても活躍する?俊太郎。通称「カウパー」こと高杉誠役を「au 三太郎シリーズ」のCMで一寸法師役に扮し話題の前野朋哉が演じる。また、『アフロ田中』『アズミ・ハルコは行方不明』などの監督として知られる松居大悟が脚本を手がけ、助監督として黒沢清監督、滝田洋二郎監督、篠原哲雄監督、長崎俊一監督、三池崇史監督に師事しながらこの原作の実写映画化を熱望した西海謙一郎監督が長編映画デビューをはたしている。解禁となったポスタービジュアルは、覆面を脱ぎ捨て、スカートの中を覗こうとする童貞3人組の姿と、彼らの視線の先にいるミニスカート姿の女性を捉えたもの。中央には「卒業したいだけなんです…。男3人、ズッコケ性春大作戦!?」というコピーが配された、脱童貞により人生が変わることを信じる3人組の、不器用でどこか愛おしいビジュアルとなっている。ヒロインで、脱童貞大作戦のターゲットにされる釈笛子を演じるのは、人気急上昇中の池田エライザ。本作では下世話な噂が絶えない大胆キャラに扮し、過激シーンにも果敢に挑むなど、幅広い演技と体を張った熱演で童貞3人組を迎え撃つ。その池田は「悩める男子たちの青春の1ページに参加できて楽しかったです。母性全開でお届けしています。みんないたって真剣です。ぜひ最後まで、最後までお楽しみください」とのコメントを寄せている。童貞3人組を目の敵にする不良・通称「プーチン」こと中出英雄役に石垣佑磨。プーチンの舎弟・清水役に岡山天音。強面な一匹狼の変わり者・通称「ゴキ」こと五木誠一郎役にフリースタイルバトル番組『フリースタイルダンジョン』のラスボスとして人気のラッパー・般若が出演。さらに山谷花純、松本メイ、岸明日香、馬場良馬といった若手から、吹越満や立石涼子のベテラン勢まで、バラエティに富んだ個性豊かなキャストが顔を揃えている。また、エンディングを飾る主題歌は、斉藤和義と中村達也によるロックユニット「MANNISH BOYS」の「GO! GO! Cherry Boy!」に決定。「GO! GO! GO! Cherry Boy!」というフレーズが繰り返し歌われ、本作の主人公たちを応援するような楽曲となっている。『チェリーボーイズ』は2018年2月17日よりシネ・リーブル池袋、渋谷TOEIほかにて全国公開となる。