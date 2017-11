食卓によく並ぶ野菜や果物でも、発芽する姿をあまり知られていないものがあります。

トマトの発芽を見て「かなり動揺した」という人がいました。

どんな感じだったのか、発芽写真をご覧ください。

These seeds germinating out of a tomato.



うわあ……いい感じに気持ち悪い!

何がどうとは説明が難しいのですが、皮膚から吹き出物でも出てきたような、不穏な気持ちにさせられます。

こうなる前に腐って捨てる場合が多いので、やけに生々しい印象を受けます。

この発芽に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

●ちょっと待ってて、毛抜きを持ってくる。



●果物はこうあるべきで、そうやって繁殖する。



●キモい。



↑なんでそう思うんだ。素晴らしいことじゃないか。トマトがトマトから成長してるんだ。これはエンドレスなトマトの供給だ!



↑でも鳥肌が立ってしまう。



↑こういうのを見ると、寄生虫か何かを連想してしまう。本能的な嫌悪感に襲われる。



↑なぜか不安になる。



●しばらくトマトは食べない。



↑君の食べないトマトを送ってくれ。



●集合体恐怖症を発症してしまったようだ。



●飛び出てきた黒ニキビのようだ。



●なんだかポテトみたいだね。



↑そうだよ、だがトマトなんだ。



●気持ち悪いと思うのが自分だけじゃなくてよかった。



●自分も確かめたよ。

[画像を見る]



↑それはあんまり気持ち悪くない。



↑そう?



↑葉っぱがちょっとキュート。



●正直言って、こうして繁殖することを知らなかった。



↑これは方法のひとつで、動物が食べて運んで糞になって別のところに落ちて繁殖することもある。



↑どの動物に食べられてもいい訳ではない。種を壊す動物もいる。



●トマト学者からの意見を待つ。



↑クジラ学者だが、これはこうなって当然。



トマト栽培する人でも種や苗からが多いので、発芽するところを見るのは珍しいのかもしれませんね。