この「手羽唐(一本120円)」が嗚呼美味いっ♪ #埼玉県 #埼玉 #さいたま #北朝霞 #朝霞台 #さんちゃん #居酒屋 #晩酌 #手羽唐 #手羽先唐揚げ #手羽先から揚げ #手羽先からあげ #手羽唐揚げ #手羽から揚げ #手羽からあげ #手羽先 #手羽 #唐揚げ #から揚げ #からあげ #たれ #タレ #Saitama #Kitaasaka #Asakadai #karaage

A post shared by muuuuuuuuutoic (@muuuuuuuuutoic) on May 31, 2017 at 12:16pm PDT