2017年6月の劇場公開以来、好評で11月に入っても上映が続いたキンプリの劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』。これからのこたつの季節にぴったりな、Over The Rainbowの3人がデザインされた座椅子がエムズファクトリーから新登場です。

【さらに詳しい元の記事はこちら】

座椅子のデザインは、Over The Rainbowの3人、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキが正座している姿の描き下ろしイラストが前面にプリントされています。そのまま置くと、3人が座っているような感じ。それぞれ、らしいポーズなのがいいですね。

そのまま愛でるのもいいですが、座るとちょうど膝の上に座る形になり、背もたれに寄りかかると、まるで後ろから抱きしめられるような感じになります。これもなんだかイイじゃないですか。

表の生地はツイルになっているので、肌触りは滑らか。ポリウレタンのクッションが入っているので、柔らかく体を支えてくれます。スチール製のフレームで丈夫な作りとなっており、背もたれは好きな角度に動かして固定することができます。商品は2018年2月下旬発売予定で、価格は各7992円(税込)となります。







(咲村珠樹)