ほぼ昼寝しているだけでよかったり、菅田将暉さんの犬(!?)になれたりと、思わず挑戦してみたくなるアルバイト「an超バイト」シリーズ。またまた新企画が登場したようで、「最後のジェダイ」ならぬ “バイトのジェダイ” を募集中だよ!

バイトとはいえジェダイ……どうしようフォースもないし、ライトセーバーを使ったこともないよぉ〜! と、ガッカリするのはまだ早い。フォースの有無もライトセーバーの経験も不問とのことなので、誰でも安心して応募できるのです。

【イベントに潜入して突撃取材!】

2017年12月15日、いよいよ全世界待望のシリーズ最新作、映画「スター・ウォーズ / 最後のジェダイ」が公開。それに先立ち、12月6日の夕方、監督&キャストが来日して都内某所でレッドカーペット・イベントが開催されるそうです。

そこに潜入して、会場の盛り上がりを伝える現場レポートや監督&キャストへの突撃取材に挑戦するのが “バイトのジェダイ” のお仕事。衣装としてジェダイ風ローブを貸してくれるらしく、知らず知らずのうちにフォースが高まりそう。

【ダークサイドに堕ちない人、歓迎】

応募期間は11月30日23時59分まで、募集人数は3名。応募方法は、まず「an」公式Twitter(@weban)をフォローして、この企画の該当ツイートをリツイート。特設サイト内の応募フォームから必要事項を記入して応募します。

ジェダイとしての諸々を含め経験・年齢・性別など一切不問ですが、どんなに苦しいバイトでもダークサイドに堕ちない人を歓迎するとのこと。報酬は日給5万円と監督またはキャストのサイン入りグッズで、全国どこからでも交通費を全額支給してくれるみたい。

銀河系の自由と正義の守護者、ジェダイになれる日が来るなんて……子どものころからジェダイに憧れていた人にとってはたまらんバイトですな。今すぐ特設サイトをチェックですゾ!

