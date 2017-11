インディペンデント映画の祭典、第33回インディペンデント・スピリット・アワードのノミネートが発表された。

製作費2000万ドル以下のアメリカ映画が対象となる同賞。今年はルカ・グァダニーノ監督、ティモシー・シャラメット&アーミー・ハマー共演で、男性同士の恋愛を描いた青春映画「Call Me by Your Name」が、最多6部門にノミネートされた。

続いて、ジョーダン・ピール監督の異色ホラー「ゲット・アウト」、ジョシュア&ベニー・サフディ監督、ロバート・パティンソン主演のサスペンス「グッド・タイム」が、それぞれ5部門にノミネート。女優グレタ・ガーウィグの監督デビュー作「Lady Bird」、クロエ・ジャオ監督「The Rider」が、4部門にノミネートされた。

また、日本からは寺島しのぶが「Oh Lucy!」で主演女優賞にノミネート。同作はカンヌ国際映画祭シネフォンダシオン部門(学生部門)で上映された平柳敦子監督、桃井かおり主演の同名短編映画を、平柳監督が寺島を主演に迎え長編として再映画化した作品で、寺島は英語教師に恋をする孤独な独身会社員を演じている。

授賞式は、2018年3月3日(現地時間)に開催される。主要賞のノミネートは以下の通り。

作品賞

「Call Me by Your Name」

「The Florida Project」

「ゲット・アウト」

「Lady Bird」

「The Rider」

監督賞

ショーン・ベイカー「The Florida Project」

ジョナス・カルビニャノ「A Ciambra」

ルカ・グァダニーノ「Call Me by Your Name」

ジョーダン・ピール「ゲット・アウト」

ジョシュア・サフディ&ベニー・サフディ「グッド・タイム」

クロエ・ジャオ「The Rider」

主演男優賞

ティモシー・シャラメット「Call Me by Your Name」

ハリス・ディキンソン「Beach Rats」

ジェームズ・フランコ「The Disaster Artist」

ダニエル・カルーヤ「ゲット・アウト」

ロバート・パティンソン「グッド・タイム」

主演女優賞

サルマ・ハエック「Beatriz at Dinner」

フランシス・マクドーマンド「スリー・ビルボード」

マーゴット・ロビー「I, Tonya」

シアーシャ・ローナン「Lady Bird」

寺島しのぶ「Oh Lucy!」

レジーナ・ウィリアムズ「ライフ・アンド・ナッシング・モア」

助演男優賞

ナムディ・アサマア「Crown Heights」

アーミー・ハマー「Call Me by Your Name」

バリー・コーガン「聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア」

サム・ロックウェル「スリー・ビルボード」

ベニー・サフディ「グッド・タイム」

助演女優賞

ホリー・ハンター「The Big Sick」

アリソン・ジャネイ「I, Tonya」

ローリー・メトカーフ「Lady Bird」

ロイス・スミス「Marjorie Prime」

タリア・レニス・ウェブスター「グッド・タイム」

脚本賞

グレタ・ガーウィグ「Lady Bird」

アザゼル・ジェイコブス「The Lovers」

マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」

ジョーダン・ピール「ゲット・アウト」

マイク・ホワイト「Beatriz at Dinner」