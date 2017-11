湯浅政明監督のアニメーション作品『DEVILMAN crybaby』の主題歌に電気グルーヴの“MAN HUMAN”が起用。あわせて追加キャスト、配信日が発表された。2018年1月5日からNetflixで配信される同作は、永井豪の漫画『デビルマン』を現代版にリメイクした新作アニメーション作品。原作漫画の結末までを激しいバイオレンス描写などを取り入れながら映像化し、飛鳥了と不動明の出会いから、デビルマンの誕生、デビルマンとサタンの対決となるハルマゲドンまでを描くという。これまでに不動明役を内山昂輝、飛鳥了役を村瀬歩が演じることが明らかになっていた。主題歌に起用された“MAN HUMAN”は電気グルーヴによるオリジナルの未発表曲。1月5日からiTunes Storeで先行配信されるほか、1月10日には同作を収録したシングル『MAN HUMAN』と『MAN HUMAN/今夜だけ』がリリースされる。『MAN HUMAN』には、インストゥルメンタルを含む3バージョンの“MAN HUMAN”を収録するほか、7月に10のメディアで同時配信されたライブ『DENKI GROOVE DECADE 10 LIVE STREAMING』の模様を特別編集したDVDが付属。『MAN HUMAN/今夜だけ』には、“MAN HUMAN(DEVILMAN crybaby Ver.)”と石野卓球と七尾旅人のユニット「卓球と旅人」による第9話の特別エンディングテーマ“今夜だけ”が収められる。さらに電気グルーヴは2018年3月に大阪のZepp Nambaと東京・お台場のZepp Tokyoでワンマンライブを開催。チケットのファンクラブ先行予約は本日11月22日12:00からスタートする。また今回発表された声優陣は、牧村美樹役の潘めぐみ、ミーコ役の小清水亜美、シレーヌ役の田中敦子、カイム役の小山力也、長崎役の津田健次郎、不良グループのワム役のKEN THE 390、ガビ役の木村昴、ククン役のYOUNG DAIS、バボ役の般若、ヒエ役のAFRA。声優初挑戦となるKEN THE 390はラップ監修も務めた。あわせてメインビジュアル、第3弾PV、場面写真、フィギュア化情報なども公開された。■潘めぐみのコメントこうして、今、「デビルマン」という作品に携わらせて頂けることを、とても光栄に思います。思い遣ること、愛することを、惜しみなく…。牧村美樹という一人の女性として、生命を、想いを、紡いでいけたらと思います。繊細かつダイナミックに描かれた世界で、躓きながらも駆け抜けていく彼らの生き様をどうか見届けて下さい。■小清水亜美のコメント多くの人が知っている作品「デビルマン」。ストーリーは原作に基づいて、ですが、時代背景 配色 音楽 動き 言葉 それぞれの今だから表現できるものが混ざった結果、これ以上にないバランスのアニメーションになっていると感じました。細かな部分を言葉で表現するのが難しいので、とにかくみて頂ければ…と!■田中敦子のコメント幼い頃に垣間見たミステリアスなデビルマンの世界。このたび「DEVILMAN crybaby」として新たに蘇った本作に参加させていただけたことは、私にとって至上の喜びです。永井豪先生の原作と湯浅政明監督のアニメーションが融合し、今までにない世界観を醸し出す「DEVILMAN crybaby」。シレーヌとカイムが織りなすエロティックで大人な愛の形を、皆様にもご堪能いただけたら幸せです。■小山力也のコメント小学校のグラウンドで、変身ゴッコをしました。「デ〜〜ビ〜〜〜ルッ!!」 給食の時間には、校内放送でエンディングテーマが流れていました。「だ〜〜れも知らない、知られちゃいけ〜〜ない〜〜〜っ。」大学の演劇サークルの溜まり場で、先輩から受け継がれた単行本、繰り返し読みました。シレーヌとの激闘。朝日に映えた勇姿。あの名台詞を言えるとは、なんと言う幸せ。皆さんも、新たな大人の出会いを是非!!■津田健次郎のコメントとにかくカッコイイ作品になってます!エロくバイオレンスな世界も、湯浅監督の手にかかるとこんなにもポップになるのかと驚きました。僕の役は卑小で嫌な男なのですが、ただの嫌な奴ではなく、癖の強いおかしみのあるキャラクターになるように演じました。原作の持つ力と尖った才能が融合して、スピード感のあるカッコイイ作品になってます!新しいデビルマン、是非体感して下さい!■KEN THE 390のコメントそこまでやるのか、と最初にお話しいただいた時から興奮していました。原作の世界観を現代で。自分も物語の一部となれるよう、全力で取り組ませていただきました。湯浅監督をはじめ、たくさんの素晴らしいスタッフの皆さんとご一緒できて幸せです。・ラップ監修について原作の衝撃的なストーリーを現代で蘇らせるために、日本のHIPHOPシーンを代表するような、豪華なメンバーと一緒に参加させていただきました。衝撃的なアニメーションとラップが融合して、まだ見たことのないような作品になっていると思います。完成を楽しみにお待ちください。■木村昴のコメント今回ガビ役で参加させて頂きます木村昴です。まずはじめに、またこうして湯浅監督の作品に呼んで頂けたことに心から感謝しております。そして何より、僕にラップを歌わせて頂き本当にありがとうございます!しかも日本のヒップホップレジェンドの皆さまと!こんなに嬉しいことはありません。伝説の1ページに携われて光栄な気持ちでいっぱいです。お楽しみに!■YOUNG DAISのコメント日本をそして世界を魅了した永井豪先生の「デビルマン」へ参加させていただける事は、私にとって栄誉そのものであります。今作が声優初挑戦でありますが、“なぜ私なのか?”を突き詰め、らしく、大切に演じさせていただきました。今という時代の中で湯浅政明監督をはじめ、製作陣やキャストの皆様と共に進化を遂げるDEVILMAN、完全にcrybabyだぜ!■般若のコメント今回、声優初仕事とあって緊張しましたが、蓋を開ければKEN様が書き上げた詩をラップするという作業でいつものレコーディングとあまり変わりは無かったです。木村昴さんのラップや発声、声量には本当に驚きました。僕よりレベル高いので今度バスローブを渡そうと思います。デビルマンにラップの要素が入るというのは斬新だと思います。配信が楽しみです。■AFRAのコメントAFRAです!ヒエ役として参加しています。ヒエはチンピラです。チンピラでビートボックスやる奴です。あんまり喋らんみたいですが、ラップ仲間ばかりでビートボックスばっかりやってるヒエ。ニューヨークに僕がいた頃、英語もままならないから、ビートボックスやったほうが仲良くなるには手っ取り早かった自分と被りました。しかしこのデビルマン強烈な内容です。是非チェック願います!