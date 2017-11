01.

本当は終わらせたい

恋愛関係や仕事を続ける

02.

自分のキャパを超えてまで

物事に取り組む

03.

常に周囲と比較する

04.

先のことを考えず物を購入する

05.

失敗への恐れから

リスクを回避しようとする

06.

必要ない時でも

すぐ傷ついてしまう

07.

将来のことを考えすぎて

今を生きていない

08.

周囲の期待に応えようと

頑張りすぎる

09.

「ジブン時間」を確保しない

人生は「生きるため」にある

