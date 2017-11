ブロンズ : 世界で合計5億匹のポケモンゲットを達成!

XP2倍!ルアーモジュールの有効期間が6時間!ポケモンが世界中で多く見つかるようになる!

シルバー: 世界で合計15億匹のポケモンゲットを達成!

ブロンズの報酬とあわせて「ほしのすな」2倍!ポケモンが世界中でより多く見つかるようになる!

ゴールド: 世界で合計30億匹のポケモンゲットを達成!

Awesome work, Trainers! You've made amazing progress after just one day of the Global Catch Challenge! #PokemonGOtravelpic.twitter.com/KMfjU7yiJ3