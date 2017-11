5人組ボーイズ・グループ「WHY DON’T WE(ホワイ・ドント・ウィー)」が、クリスマスEP「A WHY DON’T WE CHRISTMAS」を11月23日にリリースする事を発表した。

アトランティック・レコーズと契約をした実力派の「WHY DON’T WE」。2016年に初EPをリリース。ビルボードの「2017年期待されるアーティスト」で1位を獲得し、2017年4月に公開されたシングル「Something Different」はYouTubeで3100万回を突破!MTVが世界規模で一押しする11月度の「PUSH」に選出されるなど、結成から1年足らずでその名を世界に知らしめた。

今回リリースされるEPには彼らのオリジナル・クリスマス・ソングの他、往年のクリスマス・ソングも収録。iTunesではプレオーダーも実施中。プレオーダー手続きが完了すると先行で解禁されている新曲「Kiss You This Christmas」がダウンロード可能になっている。

彼らの最新シングル「These Girls」は現在全米のラジオ・ポップ・チャートで席巻中。YouTubeのビデオは2800万回を超え、「WHY DON’T WE」のYouTube登録者数は100万人を超えている。人気テレビ番組にも多数出演し、11月26日には全米のティーンエイジャーが熱狂する「Nickelodeon HALO Awards 2017」に出演を控えている。2018年に北米で開催する「THE INVITATION TOUR 2018」では既にソールドアウトが続出!2018年、彼らのさらなる飛躍は間違いなし!ぜひご注目を。

■リリース情報

WHY DON’ T WE

『A WHY DON’ T WE CHRISTMAS』

2017年11月23日 配信

1. Kiss You This Christmas

2. Hey Good Looking

3. Merry Little Christmas

4. You and Me at Christmas

5. Silent Night