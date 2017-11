『Amazon Echo』のピカチュウと『Google Home』のピカチュウが会話した結果がこちらになります。ご査収ください。 pic.twitter.com/S8rfe1eZKU— 宮原俊介 (@shnskm) November 19, 2017

by Yoshikazu TAKADA人工知能(AI)搭載のスマートスピーカー「Google Home」と「Amazon Echo」が、日本では2017年の10月と11月にそれぞれ発売となりました。スマートスピーカーの登場に合わせ、あの ピカチュウ と会話できるアプリ「ピカチュウトーク」が日本でリリースされているのですが、2つのスマートスピーカーを使ってピカチュウ同士で会話させてみたというムービーが話題となっています。そもそもピカチュウとお話できる「ピカチュウトーク」がどんなアプリなのかは、以下のムービーを見ればわかります。人工知能Alexa搭載のスマートスピーカーAmazon Echoを使って、ピカチュウとお話するとこんな感じになります。Amazon Echoでピカチュウとお話をしてみた - YouTubeGoogle Home版のアプリでも同じようにピカチュウとお話が可能です。こちらのムービーではピカチュウに10まんボルトを使うよう指示しています。スマートスピーカーで「ピカチュウトーク」デモ-AV Watch - YouTubeそんなピカチュウトークに対応したAmazon EchoとGoogle Homeを使い、ピカチュウ同士で会話させた様子を収めたムービーが公開されています。「ピカピカ」「ピカチュ」「ピ〜カ〜」「ピッカピカ」とピカチュウ同士が楽しげに会話しているのですが、スマートスピーカーは会話内容を教えてくれないので、何を話しているかは完全に謎です。そんなツイートを海外ニュースメディアのPolygonが報じたところ、複数のメディアも取り上げ、海外でもちょっとした話題になっています。Please enjoy a chat between two Pikachu-speaking smart home devices - Polygonhttps://www.polygon.com/2017/11/20/16679736/pikachu-talk-google-home-amazon-echo-alexa-appPolygonは、「ピカチュウトークにはあまりメリットがありませんが、ピカチュウの鳴き声を聞いて癒やされることができます。Amazon EchoとGoogle Homeの両方を持つ日本人ユーザーが、ピカチュウトークの最適な使い方を発見し、2つで会話させることに成功しています。2つの強力なデバイスがピカチュウ語で話しをするという、なんとも可愛らしいムービーとなっています」と、2匹のピカチュウが会話するかのようなムービーを紹介しています。また、「これらのホームアシスタントのいずれかを家に導入しようかと考えるほど愛らしい」とまで評価しています。さらに、海外ニュースメディアのMashableも「会話を理解するのは少し難しいですが、間違いなく2台のデジタルピカチュウは魅力的な会話を繰り広げています」と報じています。Two Pikachus have a delightful conversation thanks to smart home speakershttp://mashable.com/2017/11/20/pikachu-smart-home/手元に2台のスマートスピーカーがあるという人は、ピカチュウ同士に会話させることでピカチュウによる異次元の癒やしを味わってみるのも良いかもしれません。