11月18〜19日の全国動員ランキングが興行通信社より発表され、公開3週目を迎えた『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』が、週末土日動員14万4000人、興収1億9500万円を記録し首位を獲得した。累計でも動員87万3140人、興収11億4457万円を突破。公開3週目にも関わらず、初週対比105%という高い水準で推移しており、まだまだ人気は続きそうだ。2位は、先週首位発進を決めた『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』が、1ランク順位を落としたものの、週末土日動員11万人、興収1億4200万円を記録し高順位をキープ。3位は、『ゴジラ』シリーズ初の長編アニメーションとなる映画『GODZILLA 怪獣惑星』が、初週土日動員7万1200人、興収1億300万円をあげ、初登場でランクイン。巨大怪獣に支配された2万年後の地球を舞台に、人類とゴジラを頂点とする巨大怪獣たちの戦いを描く3部作の第1部。4位も、関ジャニ∞の丸山隆平が単独初主演を務めた『泥棒役者』が、初週土日動員6万7000人、興収8900万円をあげ初登場ランクイン。その他、9位にスティーヴン・ソダーバーグ監督最新作『ローガン・ラッキー』が初登場。10位の『ミックス。』は、公開5週目にして累計興収12億円を突破した。11月18日〜11月19日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:IT/イット “それ”が見えたら、終わり。第2位:HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION第3位:GODZILLA 怪獣惑星第4位:泥棒役者第5位:マイティ・ソー バトルロイヤル第6位:ラストレシピ ‐麒麟の舌の記憶‐第7位:映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!第8位:ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜第9位:ローガン・ラッキー第10位:ミックス。