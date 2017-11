米時間11月19日、ロサンゼルスのマイクロソフトシアターにて『第45回 アメリカン・ミュージック・アワード(AMA)』が開催され、米人気シンガーソングライターのブルーノ・マーズ(32)が7部門で受賞を果たすという快挙を成し遂げた。



最多の8部門でノミネートされていたブルーノ・マーズ。唯一「Favorite Artist in Adult Contemporary(フェイヴァリット・アーティスト アダルトコンテンポラリー)」部門を逃したものの残り7部門で受賞し、ミュージックシーンに新たな歴史を刻んだ一夜となった。



この日はブラジルでのコンサートのためブルーノが会場に姿を見せることはなかったが、移動中の車内で撮影したと思われるビデオを通して「やったぜ! みんなありがとう! みんなと一緒に盛り上がれないのが残念だよ!」とメッセージを届け、会場を盛り上げた。



その後、ブルーノは自身のツイッターに「マジかっ!? この俺が7つも受賞だって? 信じられないよ!」などと綴り、「ドヤ顔で7つのトロフィーを抱えるショットを撮りそこねちまったよ」「ファンのみんな、ぜひ画像加工のスキルを発揮して、俺に送ってくれない?」と呼びかけると、AMAの公式ツイッターからまさかのリツイート。そこには7つのトロフィーを抱えたブルーノの姿があった。ブルーノは「ワオッ! AMAのスタッフ、ありがとう! そしてファンのみんな、愛してるよ! 今回の受賞はみんなのおかげ。パーティーはまだ始まったばかりさ!」と感謝の気持ちを伝えている。



なお、ブルーノ・マーズの受賞結果は以下の通り。



・Artist of the Year(年間最優秀アーティスト賞)

・Video of the Year(最優秀ビデオ賞):『That’s What I Like』

・Favorite Album Pop/Rock(好きなアルバム ポップ/ロック):『24K Magic』

・Favorite Album Soul/R&B(好きなアルバム ソウル/R&B):『24K Magic』

・Favorite Male Artist Pop/Rock(好きな男性アーティスト ポップ/ロック)

・Favorite Male Artist Soul/R&B(好きな男性アーティスト ソウル/R&B)

・Favorite Song Soul/R&B(好きな楽曲賞 ソウル/R&B):『That’s What I Like』



素晴らしいサウンドと軽快なダンスで会場を瞬時に包み込んでしまう、そんなブルーノが魅せるステージはまさに“マジック”。『THE 24K MAGIC』ワールドツアー真っ只中だが、彼の快進撃はまだまだ続きそうである。



画像は『AMAs 2017年11月19日付Twitter「I got you, too. Congratulations on your SEVEN WINS!」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 c.emma)