平等院鳳凰堂ライトアップ開始 「行ってきた」「幻想的でした」、感動のツイートが止まらない
京都府宇治市にある世界遺産・平等院、鳳凰（ほうおう）堂で、2017年11月18日から夜間特別拝観が始まった。3年前に平成の大修理が終了した鳳凰堂がライトアップされ、鮮やかに浮かび上がっている様子は、現地を訪れた人から続々とツイートされている。
「夜の平等院鳳凰堂。とても美しい」「照明すごい」
平等院鳳凰堂 夜間特別拝観（8wareさん撮影、Flickrより）
ライトアップについて、ツイッターにはさまざまな声が寄せられている。
昨夜から始まった平等院鳳凰堂のライトアップがかっこよすぎる！！！！— Yuki Ｍinami (@nanphotography) 2017年11月19日
夜の闇に浮かび上がった鳳凰堂がとても幻想的な光景でした！！#平等院鳳凰堂 #宇治 #東京カメラ部 pic.twitter.com/nCOXf18v8x
平等院鳳凰堂ライトアップ pic.twitter.com/L4Q8wf88t3— 山ごはん (@yama82525) 2017年11月19日
夜の平等院鳳凰堂。とても美しい。#平等院鳳凰堂 pic.twitter.com/gtNHIH7miT— キャベ (@kyabegine) 2017年11月19日
ライトアップ@平等院鳳凰堂 pic.twitter.com/NSBHy4unuN— love_justine (@l_jh0001) 2017年11月19日
平等院鳳凰堂ライトアップ行ってきたよ pic.twitter.com/GxklAVBHpE— PROTOTYPE☆ (@mamoru_katu) 2017年11月19日
「夜の平等院鳳凰堂。とても美しい」「平等院鳳凰堂ライトアップ行ってきたよ」などといった報告が相次ぐ。
平等院の夜間特別拝観へ。たくさんの人でした。やわらかい灯りに浮かび上がった鳳凰堂は幻想的でした。下手な写真しか撮れないので、いつでも思い出せるよう、しっかり見てきました #宇治市#平等院鳳凰堂 pic.twitter.com/vJvjlKhfR7— くうママ (@BMagnetica) 2017年11月19日
夜間特別拝観の「平等院鳳凰堂」— Yuu (@yuu_u001) 2017年11月19日
10円玉の平等院鳳凰堂がライトアップされて水面に映し出され美しい！
12月3日までの土日祝のみのライトアップです。#平等院鳳凰堂#平等院鳳凰堂ライトアップ#a6300 #RX100M4 pic.twitter.com/u4cWtA6iUO
#平等院鳳凰堂 の夜間拝観に行って来た。 勿論肉眼でも感激するが、— たびかお (@tabi_kao) 2017年11月19日
写真に撮るとより綺麗なん。照明すごい。 pic.twitter.com/aXEUm7pcin
「やわらかい灯りに浮かび上がった鳳凰堂は幻想的でした」「照明すごい」といった感想も多かった。
夜の平等院。鳳凰堂の美しさ 紅葉も見頃です pic.twitter.com/Y98EzzgxCH— うさ (@usa_miya) 2017年11月19日
特別拝観は11月18、19、23〜26日、12月1〜3日の18時〜20時。詳しくは、平等院公式サイトで。