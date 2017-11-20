京都府宇治市にある世界遺産・平等院、鳳凰（ほうおう）堂で、2017年11月18日から夜間特別拝観が始まった。3年前に平成の大修理が終了した鳳凰堂がライトアップされ、鮮やかに浮かび上がっている様子は、現地を訪れた人から続々とツイートされている。

「夜の平等院鳳凰堂。とても美しい」「照明すごい」

平等院鳳凰堂 夜間特別拝観（8wareさん撮影、Flickrより）

ライトアップについて、ツイッターにはさまざまな声が寄せられている。

平等院鳳凰堂ライトアップ pic.twitter.com/L4Q8wf88t3 — 山ごはん (@yama82525) 2017年11月19日

「夜の平等院鳳凰堂。とても美しい」「平等院鳳凰堂ライトアップ行ってきたよ」などといった報告が相次ぐ。

「やわらかい灯りに浮かび上がった鳳凰堂は幻想的でした」「照明すごい」といった感想も多かった。

夜の平等院。鳳凰堂の美しさ 紅葉も見頃です pic.twitter.com/Y98EzzgxCH — うさ (@usa_miya) 2017年11月19日

特別拝観は11月18、19、23〜26日、12月1〜3日の18時〜20時。詳しくは、平等院公式サイトで。