Ë½ÎÏÃÄ¤â¼ã¼ÔÎ¥¤ì¡Ý¡Ö¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡×Ä§¼ý¤ËÈ¾¥°¥ì°ÅÌö¡¡»ñ¶â³ÍÆÀ¤Ø¶¦Â¸¶¦±É¡¢¡È¥Ð¥¤¥È¡É´¶³Ð¤Ç¡ÄÁÈ¿¥º®ºß¤ÎÂçºå¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÅ°ÄìÅ¦È¯¤ÎÊý¿Ë
¡¡Ë½ÎÏÃÄ¤Î»ñ¶â¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡×¡ÊÍÑ¿´ËÀÂå¡Ë¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡ÖÈ¾¥°¥ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔÎÉ½¸ÃÄ¤¬°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ïº£·î¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤Î¶²³åÌ¤¿ë»ö·ï¤ÇË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¾¥°¥ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÂáÊá¡£Î¾¼Ô¤Î¶¦ËÅ¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¡Ö¥·¥Î¥®¡×¡Ê»ñ¶â³ÍÆÀ³èÆ°¡Ë¤Î¸½¾ì¤Ç¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£»³¸ýÁÈÊ¬Îö¤ÎÇÈÌæ¤¬¤¤¤Þ¤À¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢È¾¥°¥ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¥ß¥Ê¥ß¤ÎÀªÎÏ´Ø·¸¤ò°ìÁØº®ÆÙ¤È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤Ï¼ÂÂÖÇÄ°®¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¥ß¥Ê¥ß¤ÎÈË²Ú³¹¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤éÁÈ´Ø·¸¼Ô¤òÈ¼¤Ã¤Æ¸½¤ì¡Ä
¡¡°û¿©Å¹¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢É÷Â¯Å¹¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥ß¥Ê¥ß¤Î½¡±¦±ÒÌçÄ®¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Çº£Ç¯£¸·î¤Ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Ë¥«¥Í¡¢Ç¼¤á¤ó¤«¤¤¡×¡£ÃË¤é¤¬·Ð±Ä¼Ô¤Î´é¤ò²¥¤ê¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤¬¡¢È¾¥°¥ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³áÏ¡¡Ê¤«¤¸¡¦¤ì¤ó¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¡á¶²³åÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ·ÏÎó¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ë´é¤¬Íø¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë³áÍÆµ¿¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÈ¼¤Ã¤ÆÅ¹¤Ë¸½¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï»³¸ýÁÈ·Ï¤ËÊ§¤¨¡¢¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÜ·ÙÁÜºº£´²Ý¤Ïº£·î£¶Æü¡¢³áÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î»Ø¼¨Ìò¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ýÁÈ¤Î£³¼¡ÃÄÂÎ¡Ö¶ËÆ®²ñ¡×´´Éô¡¢´Ø¾¹§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£³¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼è¤êÎ©¤Æ¡¢¤±¤ó¤«¡ÄÆ¬¿ô¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ë
¡¡È¾¥°¥ì¤È¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¥°¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎË½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤ÉÔÎÉ½¸ÃÄ¤ò»Ø¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤ÏË½ÁöÂ²¡Ö´ØÅìÏ¢¹ç¡×¤Î£Ï£Â¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¾¥°¥ì¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¿ôÇ¯Á°¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö¶¯¼Ô¡Ê¤Ä¤ï¤â¤Î¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË½ÎÏ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥Ê¥ß¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾¥°¥ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸½ºßÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢¶¯¼Ô·Ï¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³áÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È¾¥°¥ì¤ÈË½ÎÏÃÄ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´Ø·¸À¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈË½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¾å²¼´Ø·¸¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò·ù¤Ã¤Æ¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤Î¤¬È¾¥°¥ì¤ÎÆÃÄ§¡£Ë½ÎÏÃÄÍ½È÷·³¤È¤·¤Æ¤Î½¾Íè¤ÎÉÔÎÉ¤È¤ÏÀ³Ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Ç¤â¡È¼ã¼ÔÎ¥¤ì¡É¤¬¿Ê¤ß¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤ä¡¢¤±¤ó¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¬¿ô¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡Ö·ÀÌó¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ÇÈ¾¥°¥ì¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¸µË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
»³¸ýÁÈ¤È¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Î»±²¼¤À¤±¤Ç£±£µ£°ÃÄÂÎ¡¡ÁÈ¿¥ÍðÎ©¤Ç¥Ñ¥¤¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¾¥°¥ì¤Î°ÅÌö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤ÎÍðÎ©¤È¤¤¤¦Âçºå¤ÎÃÏ°è»ö¾ð¤â¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤ÎÆ°ÀÅ¤ò¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÜÆâ¤Ë¤Ï»³¸ýÁÈ¤È¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Î»±²¼¤À¤±¤Ç¤âÌó£±£µ£°ÃÄÂÎ¤¬Â¸ºß¡£ÁÈ¿¥¤ÎÆìÄ¥¤ê¤¬ÌÀ³Î¤ÊÅìµþ¤ä¿À¸Í¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ê¥ß¤ä¥¥¿¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥¤¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊ¿À®£²£·Ç¯£¸·î¤Î»³¸ýÁÈÊ¬Îö¸å¡¢ÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð½¡±¦±ÒÌçÄ®¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢Å¹¤´¤È¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤Î»ÙÊ§Àè¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÊóÉü¤ò¶²¤ì¤ÆÅ¹Â¦¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÁÜºº¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÉÜ·Ù¤Ïº£Ç¯£¹·î¡¢¥ß¥Ê¥ß¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÌó£´£µ£°£°Å¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤äÈ¾¥°¥ì¤Ë¤è¤ëÉÔÅöÍ×µá¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤ÏÈ¾¥°¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ëÌò³ä¤ò·úÁ°¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ä¶â²Ô¤®¤Î¤¿¤á¤Î¶¦Â¸´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡¡ÍÑ¿´ËÀÂå¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢ÈË²Ú³¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤éË½ÎÏÃÄ¤¬ÉÔÅö¤ËÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤Ç¤Ï£±Å¹¤¢¤¿¤ê·î¤Ë¿ôËü±ß¤¬Áê¾ì¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë»ñ¶â¸»¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢²þÀµË½ÎÏÃÄÂÐºöË¡¤äË½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡À°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢É½¸þ¤¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¡£·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ÏÊ¿À®£²£³Ç¯¤Ë£³£±£¹·ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£·Ç¯¤Ï£±£²£··ï¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤¿¡£