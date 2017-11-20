¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡ª¡¡³«ËëÀï¤Ï´ØÅìÂè°ìvsº´²ìÅì¡¢Ï¢ÇÆÁÀ¤¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï½éÀï¤ÇÁðÄÅÅì¤È·ãÆÍ
¡¡20Æü¡¢Ê¿À®29Ç¯ÅÙÂè96²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤È³«ËëÀï¤Ï12·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¶ðß·Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£´ØÅìÂè°ì¤Èº´²ìÅì¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢Âç²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ï¡¢ÁðÄÅÅì¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê1»î¹çÌÜ¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³«²ñ¼°¤Ç¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¦¾®»³Æâ¿µ°ìÏº¼ç¾¤Ë·èÄê¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï2018Ç¯1·î8Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£1²óÀï¡Ê12·î30Æü¡¢31Æü¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÃæµþÂçÃæµþ vs ¡ÚÄ¹ºê¡ÛÄ¹ºêÁí²ÊÂçÉí
¡ÚÀÅ²¬¡ÛÀ¶¿åºù¤¬µÖ vs ¡Ú»³¸ý¡Û¹âÀî³Ø±à
¡ÚÊ¡°æ¡ÛËÌÎ¦ vs¡ÚµÜºê¡ÛÆü¾Ï³Ø±à
¡ÚÅìµþ£Â¡Û´ØÅìÂè°ì vs ¡Úº´²ì¡Ûº´²ìÅì
¡Ú¿·³ã¡ÛÆüËÜÊ¸Íý vs ¡ÚÅçº¬¡ÛÎ©ÀµÂçÞÄÆî
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û°°Àî¼Â vs ¡Ú²Æì¡Ûµ¹ÌîÏÑ
¡Ú½©ÅÄ¡Û½©ÅÄ¾¦ vs ¡Ú¼¯»ùÅç¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à
¡Úºë¶Ì¡Û¾»Ê¿ vs ¡Ú¹Åç¡Û¹Åç³§¼Â
¡Ú°ñ¾ë¡ÛÌÀ½¨ÆüÎ© vs ¡Ú¹âÃÎ¡Û¹âÃÎÀ¾
¡ÚÀÐÀî¡ÛÀ±ÎÇ vs ¡Ú°¦É²¡Û¾¾»³¹©
¡ÚÅìµþ£Á¡Û¼ÂÁ©³Ø±à vs ¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛÂìÀîÂèÆó
¡Ú´ôÉì¡ÛÄëµþÂç²Ä»ù vs ¡ÚÆÁÅç¡ÛÆÁÅçËÌ
¡Ú»³Íü¡Û»³Íü³Ø±¡ vs ¡ÚÄ»¼è¡ÛÊÆ»ÒËÌ
¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ°é±Ñ vs ¡Ú¹áÀî¡Û¹â¾¾¾¦
¡ÚÉÙ»³¡ÛÉÙ»³Âè°ì vs ¡Ú·§ËÜ¡ÛÅì³¤ÂçÀ±æÆ
¡ÚÊ¡Åç¡Û¾°»Ö vs ¡ÚÊ¡²¬¡Û¢¨ÅìÊ¡²¬ vs ÃÞÍÛ¤Î¾¡¼Ô¡Ê23Æü³«ºÅ¡Ë
¢£2²óÀï¡Ê2017Ç¯1·î2Æü¡Ë
¡ÚÀÄ¿¹¡ÛÀÄ¿¹»³ÅÄ vs ¡Ú¼¢²ì¡ÛÁðÄÅÅì
¡ÚÀéÍÕ¡Û¢¨Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð vs »ÔÎ©Á¥¶¶¤Î¾¡¼Ô¡Ê23Æü³«ºÅ¡Ë vs¡ÚÂçÊ¬¡ÛÂçÊ¬À¾
¡Ú´ä¼ê¡Û±óÌî vs ¡Ú²¬»³¡ÛºîÍÛ
¡Ú»°½Å¡Û»°½Å vs ¡ÚÆÊÌÚ¡ÛÌðÈÄÃæ±û
¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¶Í°þ vs ¡Ú»³·Á¡Û±©¹õ
¡ÚÄ¹Ìî¡Û¾åÅÄÀ¾ vs ¡ÚµþÅÔ¡ÛµþÅÔµÌ
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¢¨»°±º³Ø±ñ¡¦¶Í¸÷³Ø±à¡¦¶Í°þ³Ø±à¡¦¾ÅÆî³Ø±¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ê12·î3Æü·èÄê¡Ë vs ¡ÚÆàÎÉ¡Û°ì¾ò
¡ÚÏÂ²Î»³¡Û½é¼Ç¶¶ËÜ vs¡Ú·²ÇÏ¡Û¢¨Á°¶¶°é±Ñ vs ¶ÍÀ¸Âè°ì¤Î¾¡¼Ô¡Ê23Æü³«ºÅ¡Ë
¡¡³«²ñ¼°¤È³«ËëÀï¤Ï12·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¶ðß·Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£´ØÅìÂè°ì¤Èº´²ìÅì¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢Âç²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ï¡¢ÁðÄÅÅì¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê1»î¹çÌÜ¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³«²ñ¼°¤Ç¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¦¾®»³Æâ¿µ°ìÏº¼ç¾¤Ë·èÄê¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï2018Ç¯1·î8Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£1²óÀï¡Ê12·î30Æü¡¢31Æü¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÃæµþÂçÃæµþ vs ¡ÚÄ¹ºê¡ÛÄ¹ºêÁí²ÊÂçÉí
¡ÚÀÅ²¬¡ÛÀ¶¿åºù¤¬µÖ vs ¡Ú»³¸ý¡Û¹âÀî³Ø±à
¡ÚÊ¡°æ¡ÛËÌÎ¦ vs¡ÚµÜºê¡ÛÆü¾Ï³Ø±à
¡ÚÅìµþ£Â¡Û´ØÅìÂè°ì vs ¡Úº´²ì¡Ûº´²ìÅì
¡Ú¿·³ã¡ÛÆüËÜÊ¸Íý vs ¡ÚÅçº¬¡ÛÎ©ÀµÂçÞÄÆî
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û°°Àî¼Â vs ¡Ú²Æì¡Ûµ¹ÌîÏÑ
¡Ú½©ÅÄ¡Û½©ÅÄ¾¦ vs ¡Ú¼¯»ùÅç¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à
¡Úºë¶Ì¡Û¾»Ê¿ vs ¡Ú¹Åç¡Û¹Åç³§¼Â
¡Ú°ñ¾ë¡ÛÌÀ½¨ÆüÎ© vs ¡Ú¹âÃÎ¡Û¹âÃÎÀ¾
¡ÚÀÐÀî¡ÛÀ±ÎÇ vs ¡Ú°¦É²¡Û¾¾»³¹©
¡ÚÅìµþ£Á¡Û¼ÂÁ©³Ø±à vs ¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛÂìÀîÂèÆó
¡Ú´ôÉì¡ÛÄëµþÂç²Ä»ù vs ¡ÚÆÁÅç¡ÛÆÁÅçËÌ
¡Ú»³Íü¡Û»³Íü³Ø±¡ vs ¡ÚÄ»¼è¡ÛÊÆ»ÒËÌ
¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ°é±Ñ vs ¡Ú¹áÀî¡Û¹â¾¾¾¦
¡ÚÉÙ»³¡ÛÉÙ»³Âè°ì vs ¡Ú·§ËÜ¡ÛÅì³¤ÂçÀ±æÆ
¡ÚÊ¡Åç¡Û¾°»Ö vs ¡ÚÊ¡²¬¡Û¢¨ÅìÊ¡²¬ vs ÃÞÍÛ¤Î¾¡¼Ô¡Ê23Æü³«ºÅ¡Ë
¢£2²óÀï¡Ê2017Ç¯1·î2Æü¡Ë
¡ÚÀÄ¿¹¡ÛÀÄ¿¹»³ÅÄ vs ¡Ú¼¢²ì¡ÛÁðÄÅÅì
¡ÚÀéÍÕ¡Û¢¨Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð vs »ÔÎ©Á¥¶¶¤Î¾¡¼Ô¡Ê23Æü³«ºÅ¡Ë vs¡ÚÂçÊ¬¡ÛÂçÊ¬À¾
¡Ú´ä¼ê¡Û±óÌî vs ¡Ú²¬»³¡ÛºîÍÛ
¡Ú»°½Å¡Û»°½Å vs ¡ÚÆÊÌÚ¡ÛÌðÈÄÃæ±û
¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¶Í°þ vs ¡Ú»³·Á¡Û±©¹õ
¡ÚÄ¹Ìî¡Û¾åÅÄÀ¾ vs ¡ÚµþÅÔ¡ÛµþÅÔµÌ
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¢¨»°±º³Ø±ñ¡¦¶Í¸÷³Ø±à¡¦¶Í°þ³Ø±à¡¦¾ÅÆî³Ø±¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ê12·î3Æü·èÄê¡Ë vs ¡ÚÆàÎÉ¡Û°ì¾ò
¡ÚÏÂ²Î»³¡Û½é¼Ç¶¶ËÜ vs¡Ú·²ÇÏ¡Û¢¨Á°¶¶°é±Ñ vs ¶ÍÀ¸Âè°ì¤Î¾¡¼Ô¡Ê23Æü³«ºÅ¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯