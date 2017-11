同じような罪を犯した他の被告は有罪判決とともに投獄されるというのに、なぜこの男はオツトメを免れたのか。理由は「小人症のため」というものであった。本人にはラッキーなことに違いないが、人権上の観点からみると差別にあたる発想であったと言えなくもない。またこのような判決の前例を作ることにも不安が残るため、是か非かと波紋を広げているようだ。英ウェールズの裁判所から非常に珍しい判決の話題が飛び出したことを『The Sun』などが伝えている。



懲役48週の実刑判決が下ったものの、最終的に収監を免れたのはウェールズ・ウェルシュプールのブライアン・アンソニー・ボーウェンという26歳の性犯罪者。Facebookのユーザーである未成年の少女に次々と連絡を取り、少なくとも2名に猥褻な文言のメッセージを送りつけ、自撮りのヌード写真や動画を送って欲しいなどと要求した疑いで逮捕・起訴されていた。



被害に遭った15歳の少女は「セックスしたくない?」などと尋ねられ、彼女の誕生日に「僕からはセックスをプレゼントしたいな」とのメッセージが送りつけられて警察に通報。家宅捜査で押収されたノートパソコンから、ボーウェンは過去にもFacebookを通じて13歳の少女に「君、スタイル抜群だね。付き合っている彼氏はいるの?」などというメッセージを送り付けていたことが分かった。取り調べに対してボーウェンは「彼女たちは16歳以上だと思った」などとうそぶいたが、未成年少女との性行為を目的としていたことは明白だとして起訴が決定。2つの罪状について有罪答弁を行ったため、余罪に関する追訴は免れたという。



この事案を担当するモールド刑事法院のライス・ローランド判事に対し、再三にわたり「ボーウェン氏は身体の障害と学習障害につき特別支援学級に通っていた身。服役はあまりにも過酷」と主張し続けたダフィド・ロバーツ弁護士。この被告を服役させて国民の血税を使うより、むしろリハビリ治療により性依存症を克服させる方が大切だと訴え続けてきた。



ついにローランド判事も、「ボーウェン被告は常にある種の性的妄想を抱えて生きてきたものと察する。また、あまりにも小柄で精神面で支障をきたしかねない被告が刑務所に収監された場合、おそらく大変な苦痛が伴うであろう」との理由を添え、懲役48週の実刑判決になんと2年の猶予を添えると言い渡した。その代わりとしてリハビリ治療、3か月にわたる午後9時から翌朝午前7時までの夜間外出禁止令、および10年にわたる性犯罪者としての氏名登録を命じている。



ストレス発散が目的か、新参者に対して遊び感覚で行われているといわれる刑務所内の悲惨で陰湿なイジメ。その実態を判事が知らないはずもなく、ハートフルな判決だとの声も多いが、小柄だから特別な温情をという発想は「差別されたくない」と考えている一般の小人症の人々のプライドを傷つけかねない。また小人症なら犯罪を働いても軽い刑で済む、といった誤解を与えかねない判例が生まれたことには少しばかり不安が残る。



主に成長ホルモン分泌不全が原因となる「小人症」。幼少期から成長期まで身長が伸びないまま成人し、別の名を「低身長症」ともいう。脳腫瘍由来の場合もあるが8割は原因不明。知能および運動能力には問題がないことも多いが、染色体異常が原因の場合は心臓病や難聴などの合併症が起きることもある。



