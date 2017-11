国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づき「11月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。映画好きから特に評価の高かった最新映画6作品がランクインしました。

■6位:『GODZILLA 怪獣惑星』

[★★★☆☆3.41/5点]698Mark!

■5位:『全員死刑』

[★★★☆☆3.51/5点]141Mark!

■4位:『ローガン・ラッキー』

[★★★★☆3.67/5点]644Mark!

■3位:『KUBO クボ 二本の弦の秘密』

[★★★★☆3.98/5点]187Mark!

■2位:『泥棒役者』

[★★★★☆3.98/5点]208Mark!

■1位:『エンドレス・ポエトリー』

[★★★★☆4.17/5点]171Mark!

以上初日満足度トップ6作品、ぜひ映画館で!

※本ランキングは公開日から11月20日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。

※本ランキングは公開日から11月20日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。

※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。

※★スコアが同率の場合は、レビュー数(Mark!数)が多い作品を上位にしています。

(C)2017 TOHO CO.,LTD.、(C)2017「全員死刑」製作委員会、(C)2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.、(C)2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.、(C)2017「泥棒役者」製作委員会、(C)2016 SATORI FILMS, LE SOLEIL FILMS Y LE PACTE (C)Pascale Montandon-Jodorowsky