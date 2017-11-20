国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」は、サービス内のデータに基づき「11月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。映画好きから特に評価の高かった最新映画6作品がランクインしました。

■6位：『GODZILLA 怪獣惑星』

［★★★☆☆3.41／5点］698Mark!

■5位：『全員死刑』

［★★★☆☆3.51／5点］141Mark!

■4位：『ローガン・ラッキー』

［★★★★☆3.67／5点］644Mark!

■3位：『KUBO クボ 二本の弦の秘密』

［★★★★☆3.98／5点］187Mark!

■2位：『泥棒役者』

［★★★★☆3.98／5点］208Mark!

■1位：『エンドレス・ポエトリー』

［★★★★☆4.17／5点］171Mark!

以上初日満足度トップ6作品、ぜひ映画館で！

※本ランキングは公開日から11月20日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。

※本ランキングは公開日から11月20日までのレビュー数（Mark!数）が30件以上の作品を対象としています。

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数（5.0点満点）で評価をしたものです。

※レビュー投稿（Mark!）は、1作品につき1人1件までです。

※★スコアが同率の場合は、レビュー数（Mark!数）が多い作品を上位にしています。

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