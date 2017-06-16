Ä«¤Î¡È¤à¤¯¤ß´é¡É¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡ª²ò¾ÃË¡&ÊÝ¼¾¤â³ð¤¨¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à
Ä«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡Ö´é¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Åß¤ÏÆÃ¤Ë´¨¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´é¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ä«¤Î¤à¤¯¤ß´é¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤â¤¢¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¯¥¿¡¼¥·¡¼¥é¥Ü VC100¥²¥ë¡¡5,184±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç²½¾Ñ¿å¡¢Æý±Õ¡¢ÈþÍÆ±Õ¡¢¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Î7¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹âµ¡Ç½¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥²¥ë¤Ç¤¹¡£ ¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀºÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤æ¤ë¤ß¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Ø¡¢¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥ä¡¦¥¥á¡¦ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò98.1¡ó¤âÇÛ¹ç¡ª¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î¡È¤à¤¯¤ß´é¡É¤ò²þÁ±¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¢
b.glen(¥Ó¡¼¥°¥ì¥ó) QuSome¥ê¥Õ¥È¡¡7,560±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¿¤ë¤ß¤ä¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£QuSomeR¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¥å¥Ã¤È°ú¤¾å¤¬¤Ã¤¿È©¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢È©¤Ë¶Ñ°ì¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅÉ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤°ú¤Äù¤Þ¤ê´¶¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢È©¤ÎÆâÂ¦¤«¤é°ú¤¾å¤¬¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê´¶¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î¡È¤à¤¯¤ß´é¡É¤ò²þÁ±¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à£
¥Ë¡¼¥ë¥º¥ä¡¼¥É ¥ì¥á¥Ç¥£¡¼¥º ¥ï¥¤¥ë¥É¥í¡¼¥º¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ð¡¼¥à¡¡4,104±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥í¡¼¥º¥Ò¥Ã¥×(¥ï¥¤¥ë¥É¥í¡¼¥º)¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ð¡¼¥à¾õÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£´¥Áç¥À¥á¡¼¥¸¡¢½÷À¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¤â½¸Ãæ¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¤Õ¤Ã¤¯¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤ÀÈ©¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥»¥ó¥¹¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ëÄ´¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¡¢½÷À¤ÎÍð¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤à¤¯¤ß´é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ä¥Ü
¤à¤¯¤ß¤¬¤Á¤Ê´é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢²¡¤¹¤È¤¤¤¤¥Ä¥Ü¤ä¿©¤ÙÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ(¤¿¤¤¤è¤¦)
¾Ã²½´ïµ¡Ç½¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ä¥Ü¤Ç¡¢¤³¤á¤«¤ß¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÉÔÍ×¤ÊÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Å·Ãì(¤Æ¤ó¤Á¤å¤¦)
¿ÕÂ¡µ¡Ç½¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¸å¤íÂ¦¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÉÔÍ×¤ÊÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤à¤¯¤ß´é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª
ÍøÊØºîÍÑ¤ò´Þ¤à¿©¤ÙÊª
¹õ¤´¤Þ¡¡¡¢¤Ò¤¸¤¡¡¡¢¥ï¥«¥á¡¢¸¼ÊÆ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬ÇÓ½Ð¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î
³¤ÁôÎà¡¡¡¢¥¸¥ã¥ã¥¬¥¤¥â¡¡¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¡¡¢¤ê¤ó¤´¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î
·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ê¤É¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´é¤Î¤à¤¯¤ß¤ò¤¹¤°¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿ôÊ¬¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤à¤¯¤ß¤¬¤Á¤ÊÄ«¤Î´é¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¿È¤Î·ìÎ®¤¬°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´é¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢Á´¿È¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢´é¤Î¤à¤¯¤ß¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´é¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¿©À¸³è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤±öÊ¬¤¬Â¿¤¤¿©»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´é¤Î¤à¤¯¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¡£¿åÊ¬¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤ÁôÎà¤ä¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤É¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æüº¢¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¿©À¸³è¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢ËèÆüÄ«¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´é¤Î¤à¤¯¤ß¤Ï½ù¡¹¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÈÊÝ¼¾¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨É®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¡¦¸úÇ½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£