

iPhone XのTrueDepthカメラがユーザーの顔をとらえている映像を、アプリ開発者が公開しました。iPhone Xが、自分の持ち主をどう見ているか、がわかる映像となっています。

iPhone Xは、30,000以上の目に見えないドットを投射して、ユーザーの顔を高い精度で認識しています。



メガネをかけても、ひげを伸ばしても、歌舞伎の化粧をしてもユーザーを見分けることができるiPhone XのTrueDepthカメラが、ユーザーの顔をどう認識しているかの映像が公開されました。



ゲームアプリ開発者のブラッド・ドワイヤー氏が、iPhone XのTrueDepthカメラで撮影した生データを取り出して、Twitterで公開しています。



ドットの数がかなり多いことが理解できるものの、映像がやや粗いと感じたドワイヤー氏は、画像処理をして、実際にTrueDepthカメラが「見ている」のに近い映像を作り出しました。



一気に顔が平面的になった気もしますが、それでも複雑な顔の形状を一瞬で認識できる処理能力には驚かされます。

iPhone XのTrueDepthカメラで撮影した顔の情報は、サードパーティアプリでも利用可能となっています。



すでに、TrueDepthカメラで捉えた顔の形状に基づいてお似合いのメガネをお勧めするアプリも公開されています。





Source:Twitter(@braddwyer) via カミアプ

(hato)

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