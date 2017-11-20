iPhone Xは、あなたの顔をこう見ている
iPhone XのTrueDepthカメラがユーザーの顔をとらえている映像を、アプリ開発者が公開しました。iPhone Xが、自分の持ち主をどう見ているか、がわかる映像となっています。
iPhone XのTrueDepthカメラから取り出した生映像
iPhone Xは、30,000以上の目に見えないドットを投射して、ユーザーの顔を高い精度で認識しています。
メガネをかけても、ひげを伸ばしても、歌舞伎の化粧をしてもユーザーを見分けることができるiPhone XのTrueDepthカメラが、ユーザーの顔をどう認識しているかの映像が公開されました。
ゲームアプリ開発者のブラッド・ドワイヤー氏が、iPhone XのTrueDepthカメラで撮影した生データを取り出して、Twitterで公開しています。
Playing with the raw data coming out of the #iPhoneX #TrueDepth camera tonight.
It’s actually not all that granular. pic.twitter.com/yOcJqXwTHT
— Brad Dwyer (@braddwyer) 2017年11月15日
ドットの数がかなり多いことが理解できるものの、映像がやや粗いと感じたドワイヤー氏は、画像処理をして、実際にTrueDepthカメラが「見ている」のに近い映像を作り出しました。
Here’s another scan. Cleaned up a little. Probably a better representation of what it “sees”
I should note, this is one frame from the #TrueDepth camera. You could probably sample multiple frames to build a better depth map. pic.twitter.com/yweJ7hBJ1U
— Brad Dwyer (@braddwyer) 2017年11月15日
一気に顔が平面的になった気もしますが、それでも複雑な顔の形状を一瞬で認識できる処理能力には驚かされます。
ユーザーの顔情報を活用したサードパーティ製アプリも登場
iPhone XのTrueDepthカメラで撮影した顔の情報は、サードパーティアプリでも利用可能となっています。
すでに、TrueDepthカメラで捉えた顔の形状に基づいてお似合いのメガネをお勧めするアプリも公開されています。
Source:Twitter(@braddwyer) via カミアプ
(hato)