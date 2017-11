iPhone XのTrueDepthカメラがユーザーの顔をとらえている映像を、アプリ開発者が公開しました。iPhone Xが、自分の持ち主をどう見ているか、がわかる映像となっています。

iPhone Xは、30,000以上の目に見えないドットを投射して、ユーザーの顔を高い精度で認識しています。



メガネをかけても、ひげを伸ばしても、歌舞伎の化粧をしてもユーザーを見分けることができるiPhone XのTrueDepthカメラが、ユーザーの顔をどう認識しているかの映像が公開されました。



ゲームアプリ開発者のブラッド・ドワイヤー氏が、iPhone XのTrueDepthカメラで撮影した生データを取り出して、Twitterで公開しています。



It’s actually not all that granular. pic.twitter.com/yOcJqXwTHT

Playing with the raw data coming out of the #iPhoneX #TrueDepth camera tonight.

ドットの数がかなり多いことが理解できるものの、映像がやや粗いと感じたドワイヤー氏は、画像処理をして、実際にTrueDepthカメラが「見ている」のに近い映像を作り出しました。

Here’s another scan. Cleaned up a little. Probably a better representation of what it “sees”

I should note, this is one frame from the #TrueDepth camera. You could probably sample multiple frames to build a better depth map. pic.twitter.com/yweJ7hBJ1U

— Brad Dwyer (@braddwyer) 2017年11月15日