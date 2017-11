[Kingyozaka/金魚坂] Goldfish scooping is available every weekend and also every day during the summer vacation. 毎週末及び夏休み期間中は毎日、金魚すくいができます。 #goldfish #edo #cafe #beautiful #igerstokyo #tokyotrip #trip #stroll #travel #japan #tokyo #strolltips #tokyodome #金魚坂 #金魚 #本郷 #散策 #さんぽ #神神白湯 #東京ドーム

A post shared by strolltips (@strolltips) on Jul 11, 2017 at 2:03am PDT