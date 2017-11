カリブ海に臨む世界屈指のビーチリゾート、カンクンの観光推進サイトCancun.comがCEO(Cancun Experience Officer)を募集中です。

このたび発表されたCEOとは、いま流行りの“トラベル・インフルエンサー(旅ブロガー)”のこと。

自身のブログやSNS、動画サイトなどを通して、カンクンの街の魅力を広めてくれる人物を探しているのだとか。

Your #dreamjob as a CEO, is finally here! Come make $10k a month while playing in the sun and experiencing #Cancun, #Mexico! No experience is required. Learn more by visiting here: https://t.co/QNK0Iot3YM#cancundreamjob #cancundreams #instacancun pic.twitter.com/c2VNLXOyUz

- Cancun.com (@CancunDotCom) 2017年11月8日