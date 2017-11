❇ バターサンド専門店 「PRESS BUTTER SAND」 ❇ チーズタルトの「BAKE」が 手がけたバターサンド専門店 先週オープンしたばかりで 整理券をもらっての購入です ❇ サクサククッキーと シンプルで甘過ぎない クリームとキャラメルは コーヒータイムにピッタリ ❇ #pressbuttersand #cookies #bake #プレスバターサンド #バターサンド専門店

