ÃË¤òÎº¤Ë¤¹¤ë!?¡¡¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Á¤ç¤¤Â¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÃæÆÇÀ¹â¤·¡ª
¿©Æ²¤Ç¡¢µï¼ò²°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¤¤ÈÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡£¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¿¤Á¤¬¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉûºÚ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¿©Âî¤Î¼çÌò¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÎÁÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ë¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¿©Âî¤Î¼çÌò¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡¡¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Î¿Í¤äÈà»á¤Î°ßÂÞ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â!?
¢£Æù¡¹¤·¤µ¤¬·é¤¤¡ª¡¡¡Ö¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó´¬¤¥¢¥ì¥ó¥¸¡×
ÃË¤Î¿Í¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆù¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¹¥¤¡ª¡¡¤È¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸üÀÚ¤ê¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò´¬¤¤¤Æºî¤ë¹ë²÷¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Ý¥Æ¥µ¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó120g¡Ë
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡50g¡ÊÌò3¡Á5mm¤Î¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡¡¡¤ª»®¤Ë¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Ý¥Æ¥µ¥é¤ò¤³¤ó¤â¤ê¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¡¢¾¯¤·ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤ÇÎ¾ÌÌ¤Ë¾Æ¤ÌÜ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¡¡¾Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¤ò¤Î¤»¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬ÂçÇ÷ÎÏ¤Î°ìÉÊ¡£¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥¶¥¯¥¶¥¯ÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âOK¡ª¡¡¾Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î»é¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Èº®¤¶¤ê¤¢¤Ã¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£¤Þ¤ë¤Ç¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¡ª¡¡¡Ö¥È¥Ó¥Ã¥³¥ª¥ó¥¶¥Ý¥Æ¥µ¥é¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Ý¥Æ¥µ¥é¡¡¡¡ 1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó120g¡Ë
¡¦¥È¥Ó¥Ã¥³¡¡¡¡ 30g
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¡¡ ¾®¤µ¤¸1
¡¡¡¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Ï¡¢²ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ü¥¦¥ë¤ÇÄÙ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¤òº®¤¼¤Æ¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢±ßÃì·¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ®·Á¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Î¾å¤Ë¥È¥Ó¥Ã¥³¤ò¤Î¤»¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥Ó¥Ã¥³¤¬¥Ý¥Æ¥µ¥é¤«¤éÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÀ®·Á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥Ó¥Ã¥³¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢°ì½Ö¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¹¡£500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÀÚ¤Ã¤Æ·¿¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´°À®ÅÙ¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¥È¥Ó¥Ã¥³¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¾ßÌý¤Î¹á¤ë¥Ý¥Æ¥µ¥é¤È¤ÎÁêÀ¡ý¡£¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤Þ¤ó¤à¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¢£²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡©¡¡¡Ö¤â¤ó¤¸¤ãÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¡×
ÌÀÂÀ»Ò¤È¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼è¤ê¹ç¤»¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ý¥Æ¥µ¥é¤ÈÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Ý¥Æ¥µ¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó120g¡Ë
¡¦¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15g
¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó ¡¡1ÂÞ
¡¡¡ÌÀÂÀ»Ò¤ò¤Û¤°¤·¡¢¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Èº®¤¼¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤ª»®¤ËÀ¹¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡ª
¿§¡¹»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Á¥¥óÌ£¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬³Ú¤·¤¯¡¢ÇòÊÆ¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥Æ¥µ¥é¤ËÊ´¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£¤«¤±¤Æ¡¢¤¯¤ë¤à¤À¤±¤Ç¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×
º£²ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ´ÊÃ±¡ª¡¡¤½¤Î¤¦¤¨ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÄ¶ÊØÍø¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Ý¥Æ¥µ¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó120g¡Ë
¡¦¿©¤Ù¤ë¥é¡¼Ìý¡¡¡¡ Å¬ÎÌ
¡¦´Ú¹ñ¤Î¤ê ¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡¡¡ºî¤êÊý¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤À¤±¡£
¿©¤Ù¤ë¥é¡¼Ìý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿É¤ß¤È¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¹á¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¡¢Âç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤è¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡»ÔÈÎ¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼çÌòµé¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¸å°ú¤¯Ì£¤ï¤¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ÊAD¥â¥ê¡¼¥Ê¡Ü¤É¤Æ¤é¤¤Æ²¡Ë