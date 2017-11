こちらはフェロー諸島のティンドホルマー。魔女の指“Witch's Finger”と呼ばれる島です。

「地球上で最も魔法的な場所のひとつ」と形容されていた、叙事詩的な光景をご覧ください。

One of the most magical places on earth. The epic formation know as Tindholmur, The Faroe Islands.



こちらが島の全容。たしかに魔法的!



アングルによっては魔女の指のように見えます。



反対側は削り取られたように垂直の岸壁。

[画像を見る]

大陸プレートの境目にあるため、このように隆起したとのこと。

[画像を見る]

フェロー諸島はデンマークの自治領で、イギリスの北方にあります。

[画像を見る]

ティンドホルマーはこのあたり。

[画像を見る]

どこから見ても、美しく、そして険しい外観。

ちなみに島のすぐ北にも美しい景観で話題になった場所があり、以前ご紹介したことがあります。

1度は訪れてみたいですね。