最近は一升瓶で千鳥酢買ってます。 味醂も一升瓶買おうかなぁと。 お酢も色々あるけどコレが1番万能のような気がする。 料理家さんでも愛用されてる方多いけど。 手に入りやすいのも大事😊 ただ醤油だけは、やはり送料掛かるけどいつものかな? 今、親からの貰い物使ってるけど。 使い切る頃に注文しなくては😊 #千鳥酢 #一升瓶 #酢

