17日、劇場公開時から再編集した特別版として日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」でテレビ初放送される『デスノート Light up the NEW world』。累計発行部数3,000万部を記録した人気コミックを藤原竜也&松山ケンイチの共演により映画化した『DEATH NOTE デスノート』2部作(2006)から10年後の物語が描かれる。「ノートに名前を書かれた人間は死ぬ」というデスノートがこの世に6冊存在するという衝撃的な事実が判明することから始まる本作では、ノートを巡る人々の闘いもさることながら、東出昌大、池松壮亮、菅田将暉という今をときめく3人のイケメンが集結したことにより、女子をとりこにする見どころがたくさん!

1:東出昌大×池松壮亮×菅田将暉!タイプ別のイケメン

主な登場人物は、デスノートが関わる事件を捜査する「デスノート対策本部」捜査官・三島創(東出)と、松山ケンイチが演じた天才探偵・Lの後継者で、デスノートを撲滅しようとする竜崎(池松)、藤原竜也が演じた“キラ”こと夜神月の信奉者で、デスノートを使って平和な世界を構築しようとするサイバーテロリスト・紫苑優輝(菅田)の3人。

仲間たちから“デスノートオタク”と呼ばれるストイックな三島を演じる東出は、189センチの高身長もあってさすがのスーツの着こなし。前半はエキセントリックな竜崎の言動に振り回される受けの演技が中心だが、中盤からガラリと異なる演技を見せていくのが見もの。一方、『海を感じる時』『セトウツミ』など低温&クールな印象の強い池松だが、本作では超ハイテンションで名探偵を好演。全身黒ずくめ、髪にはシルバーのメッシュ。黒いひょっとこのお面をつけている。生真面目な三島とはソリが合わないようで、三島を挑発しては怒らせ、「おまえの協力はいらない」と言われると「あっかんべー」で返す大人げない一面も。

キラの信奉者である紫苑にふんする菅田は、竜崎とは対照的に白の衣装。髪型はボブ、細身のパンツにライダースジャケットという出で立ちで中性的な印象だ。三島らの組織や国家機関などあらゆるデータベースをハッキングできる天才的な頭脳を持ち、デスノートの所有を巡って三島&竜崎を渡り合っているさまからは血も涙もない男に見えるが、実は哀しい過去を秘めている。

2:フェミニンな癒やし系の死神

月の拾ったデスノートの持ち主で黒い羽根を持つリューク(声:中村獅童)、金色のフェイスに6本の指を持つ巨大な死神ベポ(声:松坂桃李)など、いかつく恐ろしいビジュアルとは毛色の違う死神アーマが登場。人間でいうところの女性で、優雅なしぐさ。全身白で、マスカットが大好物。アニメ「ルパン三世」の峰不二子役で知られる沢城みゆきが声優を務めているだけあって、声や話し方がセクシーで愛嬌たっぷり。「おかえりなさい」と言われてみたい、癒やし系の死神だ。

3:倫理を越えて愛を貫く弥海砂の女心

アイドル時代にキラを崇拝していた海砂(戸田恵梨香)は、キラ=月の死後、ノートの所有権を放棄し一連の記憶を失っているが、10年経ってもなお警察に監視されている。調べによると10年間、誰とも交際していないという。あることから再びノートに触れて記憶を取り戻した海砂は、キラの生存説を知り、再びキラに囚われていく。キラを愛し絶対的な存在とする彼女がとる選択は、あまりにも切ない。(編集部・石井百合子)

金曜ロードSHOW!「デスノート Light up the NEW world 特別版」11月17日よる9時より日本テレビ系にて放送