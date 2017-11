米国ワシントン州モーゼスレイク市警察の警官が、陸橋から飛び降り自殺しようとしていた男を救った。そのドラマチックな瞬間を捉えた動画が、警察のFacebookで公開された。

ガードレールに跨がる男

公開された動画に映っているのは、11月15日朝のどんよりと曇った空と、モーゼスレイク市のストラトフォード・ロードに架かる陸橋。そのガードレールに一人の男が打ちひしがれたように跨がっている。

男に向かって「おい、どうした? 話してみろ(What’s up, man? Talk to me)」という警官の声が録音されている。警官はそのまま、何も答えない男の後ろから、ゆっくりと近づいて行く。

すると男はガードレールに腹這いになり、飛び降りそうな気配を見せる。

警官はダッシュし、男に抱きついて安全な道路側に引き摺り降ろした。

道路にうずくまって泣き出す男に向かって「おい、この手につかまれ(Hey, give me your hand)」と言う警官の声が聞こえる。

「大丈夫だ、兄弟…大丈夫だ。(You’re OK, buddy…you’re OK)一体どうしたんだ?(What’s going on?)」と尋ねる警官に対して男は、「家に帰りたくない(I don’t want to go home)」と答えている。

そうするうちにもう1台のパトカーが到着し、降りて来た警官も男の傍にしゃがんで励ましの声をかける。

体重移動を見て走った警官

モーゼスレイク市警察は、11月15日にこの動画をFacebookで公開した。そこにはこんな説明が書かれている。

彼(警官)は、男とコミュニケーションをとろうとする間に、男が体重をガードレールの外側に移動させるのを見た。男が飛び降りると見た警官は、即座に距離を詰め、男をガードレールから引き摺り降ろした。

その後ワシントン州警察に保護された男は、同州グラント郡の病院で精神鑑定を受けることになっている。

飛び降りようとした男にも、男を救った警官にも、怪我はなかったとのことだ。