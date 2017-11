17日放送の テレビ朝日 系音楽番組『 ミュージックステーション 』(毎週金曜 後8:00)は、番組初のダンススペシャル。アーティスト×アーティスト、アーティスト×高校ダンス部のコラボレーションなど、スペシャル企画にふさわしいダンスパフォーマンスの数々を届ける。VTR企画「Mステランキング」でも、全国大会出場校のハイレベルなダンスパフォーマンスとともに、高校ダンス部に聞いた「ダンスで使用するヒット曲」を紹介する。1組目は、荻野目洋子×登美丘高校ダンス部。18年ぶりの出演となる荻野目洋子は、「バブリーダンス」で話題の登美丘高校ダンス部とのスペシャルコラボレーションで、「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」を披露する。登美丘高校ダンス部は、全校大会で2連覇、今年も準優勝を飾ったダンスの強豪校。彼女たちが踊るダンス動画の再生回数は1400万回を超えるという話題のチーム。さらにMステのレギュラー放送では10年ぶりとなる、大阪からの生中継を敢行する。2組目は、DAOKO× 岡村靖幸 。「シンガーソングダンサー」の肩書きを持つ岡村は、Mステ初登場。アニメ映画『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』の主題歌で注目されたDAOKOとのコラボレーションでアニメ主題歌の「ステップアップLOVE」をテレビ初披露する。MVにバックダンサーとして登場する、振付演出家のMIKIKOが率いるELEVENPLAYも出演する。3組目は、初登場のサムライ・ギタリストことMIYAVIと 三浦大知 のコラボレーション「Dancing With My Fingers」。MIYAVIの即興ギターに合わせ三浦もアドリブダンスを生披露する。「日本をもっと踊らせたい!」という三浦とMIYAVIによるMステだけのスペシャルパフォーマンスは必見だ。ほかに、AKB48が年内でグループを卒業する渡辺麻友がセンターを務める最新曲「11月のアンクレット」。関ジャニ∞はメンバーの丸山隆平初の単独主演映画主題歌「応答セヨ」。THE RAMPAGEはパフォーマーのLIKIYAが振付した「100degrees」を披露する。ボーカルの川村壱馬が自身初となる作詞に挑んだラップ・パートにも注目。