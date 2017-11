実力・人気共に世界のトップを走る俳優、マイケル・ファスベンダーが犯罪一家のドライバーを演じるクライム・アクション『アウトサイダーズ』が2018年2月10日(土)より日本公開されることが決定した。

本作は、犯罪を生業にするアウトローファミリーの父と息子の衝突をヒリつくタッチで描いたクライム・アクション。一家の後継ぎであり、ドライバーとして犯罪に加わってきた主人公チャドを演じるのは『アサシン クリード』『X-MEN』シリーズのスター、マイケル・ファスベンダー。最近ではプライベートでフェラーリ・チャレンジに出場したというファスベンダーは、何と劇中のカーアクションでもほぼ全てのシーンで自ら運転!ファスベンダーの華麗なドライブテクは必見だ。

また、その父親役を『ハリー・ポッター』シリーズのブレンダン・グリーソンが熱演。『アサシン クリード』に続き2度目の父子役となった。他にも、『ミッション・インポッシブル/ローグ・ネイション』のショーン・ハリス、『007 スペクター』のロリー・キニア、『ダンケルク』のバリー・コーガンら、イギリス、アイルランドを代表する実力派俳優たちが集結。ケミカル・ブラザーズのトム・ローランズが手がけた音楽も注目だ。

■『アウトサイダーズ』

2018年2月10日(土)、シネマート新宿他にて全国順次公開

(c) BFI,CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION AND TRESPASS AGAINST US LIMITED 2015