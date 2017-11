『glee/グリー』のウィル・シュースター先生役でおなじみ、ブロードウェイスターのマシュー・モリソンが、2018年2月24日(土)に初の来日ソロコンサートを開催することが決定した。

今年3月、日本初のトニー賞公認ミュージカル・コンサート「トニー賞コンサート in TOKYO」の出演者の一人として来日すると、ケリー・オハラ、井上芳雄とともに、その美声で日本のファンを酔わせてくれたマシュー。それから1年足らずで再び、日本に戻ってきてくれることになった。

「マシュー・モリソン in コンサート」と題された今回の公演は、2回に分けて行われ、各公演でセットリストが変わるという超プレミアショー。1回目となる16:00からの公演は、「ブロードウェイ/アメリカンソングブック バージョン」。数々の賞を受賞したブロードウェイミュージカル『ヘアスプレー』、『ファインディング・ネバーランド』のメドレーや「Singin' in the Rain(雨に唄えば)」といったブロードウェイの珠玉の名曲、『glee』で披露した「Sway」、ジャズで有名な「It Don't Mean a Thing(スウィングしなけりゃ意味がない)」ほか、充実のセットリストとなる。2回目となる19:30からの公演は、「ブロードウェイ/ポップヒッツ バージョン」。こちらは、ブロードウェイの名曲の数々に加え、ビートルズの名曲「LET IT BE / HEY JUDE マッシュアップ」などヒットチューンが満載。どちらのバージョンも見逃せない!

またチケットには、「VIP席」と「一般席」の2種類があり、前者は良席なだけでなく、ファンミーティング参加やお土産付きという、ファン垂涎の内容だ。12月9日(土)からの一般発売に先駆けてWOWOW WEB会員抽選先行受付も行われるので、詳細は公式ホームページでご確認を。

公演の概要は以下の通り。

<「マシュー・モリソン in コンサート」>

【開催日時】2018年2月24日(土)16:00/19:30開演(※各公演の開場は開演時間の30分前)

【会場】Bunkamura オーチャードホール

【セットリスト】

■[16:00開演]ブロードウェイ/アメリカンソングブック バージョン

・ブロードウェイミュージカル『ヘアスプレー』メドレー

・ブロードウェイミュージカル『ファインディング・ネバーランド』メドレー

・「Singin' in the Rain(雨に唄えば)」

・「Sway」(『glee/グリー』より)

・「It Don't Mean a Thing(スウィングしなけりゃ意味がない)」 ほか

■[19:30開演]ブロードウェイ/ポップヒッツ バージョン

・ブロードウェイミュージカル『ヘアスプレー』メドレー

・ブロードウェイミュージカル『ファインディング・ネバーランド』メドレー

・「Singin' in the Rain(雨に唄えば)」

・「Sway」(『glee/グリー』より)

・「LET IT BE / HEY JUDE マッシュアップ」(ザ・ビートルズより) ほか

【演奏】ブラッド・エリス(Music director、Piano)

下野ヒトシ(Bass)、宮崎隆睦(Sax) from Teatro Raffinato

【チケット】VIP席...18,000円 一般席...10,800円(※全席指定・税込)

【公式HP】http://www.wowow.co.jp/stage/matthew/

(海外ドラマNAVI)