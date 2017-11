「F-1」を再現したデザインの USB メモリ。本体横にコネクタが収納されている キヤノン マーケティングジャパン株式会社は、キヤノンの公式ファングッズ「Canon Official Fan Goods」を、2017年12月14日(木)から順次発売する。日々の生活の中でもキヤノン製品を身近に感じられる独特なアイテムをラインナップ。11月16日(木)から特設サイト( http://canon.jp/goods/ )にて商品の取り扱いが開始されており、キヤノンオンラインショップで購入できるほか、一部の商品は家電量販店でも販売される。「Canon Official Fan Goods」では、カメラのレンズ型のマグカップやミニチュアカメラ型のUSBメモリなど、ユニークな商品が取り揃えられた。望遠ズーム「EF70-200mm F2.8L IS II USM」をモチーフにした「レンズマグ MC-MG001」、浅い被写界深度による美しく大きなボケ味が魅力の大口径レンズ「EF50mm F1.2L USM」を模した「レンズマグ MC-MG002」、35mmシステム一眼レフカメラ「F-1」を再現した容量16GBのUSBメモリ「ミニチュアUSB F-1 16GB」は12月14日(木)に発売予定。同日に、上記のマグカップ2点とオリジナルコースターをセットにした「プレミアムギフトボックス MC-MUG SET」の発売も予定されている。3月上旬には、歴代のカメラがデザインされた魔法瓶タイプの水筒「サーマルボトル MC-TB001」、一眼レフカメラのストラップを模した持ち手がアクセントのランチバッグ「MC-LB001」、カメラやプリンタなどのシステムマップをもとにデザインされたピクニックマット「MC-PM001」を発売。そのほかに、今後も順次のラインナップの拡充が予定されている。レンズ型マグカップ「MC-MG001」レンズ型マグカップ「MC-MG002」キヤノンマーケティングジャパン株式会社問い合わせ:050-555-90039URL: http://canon.jp/ 2017/11/16