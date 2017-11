Folder Painterを利用すると、フォルダに色を付けられるようになる。





ダウンロード用のページ(http://www.sordum.org/10124/folder-painter-v1-0/)にアクセスし、ページ下の[Download]ボタンをクリックする。





ダウンロードしたZIPファイルを解凍し、「FolderPainter.exe」を実行する。Folder Painterが起動したら、[Add to Menu]ボタンをクリックする。





フォルダの右クリックメニューに[Change Folder Icon]が追加される。サブメニューから色を選択する。





フォルダの色が変更される。





[Menu]をクリックすると音声のオン/オフなどを設定するメニューが表示される。



Windowsを有効活用するには、「フォルダ」と「ファイル」の管理が不可欠だ。ただし、Windowsにはフォルダを色分けして情報(ファイル)を整理するという考え方はない。しかし、今回紹介する フリーソフト を利用すれば、赤や青、ピンクなどのカラフルなフォルダを作ってファイルを管理できるようになる。Windowsにおける情報管理の基本は、昔も今も「フォルダ」と「ファイル」だ。フォルダに適切な名前を付けて、そのフォルダに関連するファイルを保存する。たとえば、「企画書」というフォルダを作って、そこに企画書ファイルを保存する。あるいは、「営業」というフォルダを作って営業関連の資料ファイルを保存する……等々。ユーザーそれぞれが、自分の使いやすい独自の「整理術」で情報を管理できるのが、Windowsのフォルダ・ファイルのメリットといえるだろう。さらに、今回紹介するフリーソフト「Folder Painter」を使うと、フォルダを色分けする機能をWindowsに追加できる。すぐに処理しなければならないファイルは「赤いフォルダ」、完成して変更する必要のなくなったファイルは「青いフォルダ」……というように、フォルダによる情報管理に「色」を使えるようになるのである。使い方は、Folder Painterを入手するには、ダウンロード用のページ(http://www.sordum.org/10124/folder-painter-v1-0/)にアクセスし、ページ下の[Download]ボタンをクリックする。ZIPファイルがダウンロードされるので、それを解凍し、作成された「FolderPainter.exe」を実行する。Folder Painterが起動したら、[Add to Menu]ボタンをクリックすればいい。以上で、フォルダの右クリックメニューに[Change Folder Icon]が追加され、標準の色も含めると13種類の色を設定できるようになる。フォルダの右クリックメニューから[Change Folder Icon]−[Launch Folder Painter]を選択すると、Folder Painterが起動する(起動時にユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は[はい]をクリックする)。ここでは、2つのオプションを設定できる。[Use Shift Key to Display Context Menu]をチェックして[Add to Menu]をクリックすると、[Shift]キーを押しながらフォルダを右クリックしたときだけ色を変更するメニューが表示されるようになる。通常は色変更のメニューを表示させず、必要なときだけ表示させたいとき便利だ。[Copy icon while in folder]をチェックして[Add to Menu]をクリックすると、アイコンデータがフォルダ内にコピーされる。これにより、USBメモリ等を介して色を付けたフォルダを別のパソコンにコピーした際も、色の付いた状態が維持される。複数のパソコンで色付きのフォルダを管理したいときは、[Copy icon while in folder]をチェックしておくとよいだろう。なお、この画面で[Uninstall]をクリックすればアンインストールでき、[Menu]をクリックすると音声のオン/オフなどを設定するメニューが表示される。フォルダに色を付けるというシンプルなツールだが、うまく活用すれば、情報を効率的に整理できるだろう。ファイル管理に悩んでいる方は、一度、試してみてはどうだろうか。井上健語(フリーランスライター)