おはようございます ^ ^ 今日は映画「8年越しの花嫁 奇跡の実話」 完成披露試写会の日…! 会場にいらしてくださる方々、 どうか お気をつけていらしてくださいね。 平日で いろいろな予定のあとに いらっしゃるかたも多いと思うので、 どうか安全に気をつけて…! 心からお待ちしています!!! そして 遠くにいらしたり用事があって お会いできない方々、 気持ちを寄せてくださってる方々、 心の中で繋がれたらと思います。 LINELIVEもあると聞いているので しかも佐藤健さんと 2ショットということで ひっじょーに緊張はするのですが💦💦💦 いつものように ツッコミを入れていただいてきますので 一緒にその時間を 楽しんでいただけたらと思います ^ ^ 尚志さん、麻衣さん、 ご家族の方々、 この作品に出会わせてくださった全ての方々 支えてくださってる方々、 応援してくださってる方々、 岡山や小豆島の方々、 エキストラさんがた、 一緒に踏ん張った瀬々組の方々、 いってきます🔥🔥🔥 伝わりますように…!

