歌手のファレル・ウィリアムスが、100年後に曲をリリースすることが分かった。

ファレルは高級ブランデーのコニャック「ルイ13世」とコラボし、「”100 Years”- The Song We’ll Only Hear If We Care」という曲を制作。100年後の2117年にリリースされる予定だ。

この曲は「自然と時間のデリケートな関係、人間が与える環境への影響をクリエイティブに表現」しており、コニャック地方にある「ルイ13世」のぶどう園からとられた土で特別に作られたレコードに収録されているという。レコードは水に弱い金庫に保管されるため、100年の間に地球温暖化が進むと、このレコードは水で崩れて、二度と聞くことができないそうだ。

ファレルは公開されたYou Tubeの映像の中で「今、この惑星のことを人々が考えるために行動を起こすという呼びかけなんだ。遅すぎる前に」「ルイ13世が一世紀先のことを考えているのが大好きだよ。この惑星のためにみんなも同じように考えるべきだ」「もし、2117年に人々が実際に僕の曲を聴くことができたなら、何かが正しく動いたってことを意味しているからね」と話している。