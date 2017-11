マライア・キャリーが、呼吸器系の疾患を理由に、クリスマスツアーをドタキャンすることが分かった。

マライアは、17日からカナダのオンタリオを皮切りに、自身の代表曲「恋人たちのクリスマス」のタイトルを冠した“All I Want for Christmas Is You”ツアーを敢行する予定だった。

しかし「たくさんホリデーギフトをもらえる季節が到来したけれど、私は、先週インフルエンザにかかったあとに、上気道感染症というプレゼントをもらっちゃったみたいなの。みんなとクリスマスショーでホリデーを祝えるのを誰よりも楽しみにしていたけれど、ドクターストップがかかってしまったので、ステージで歌っていいというお許しが出るまで指示に従うことにしたの」

「残念ながら、最初のいくつかのコンサートをキャンセルしなくてはならないけれど、みんなに早く会えるように全力で頑張ります」と、現地時間15日午後5時2分、現状についてマライアからSNSに投稿があったとピープル誌が報じており、お騒がせドタキャンではないようだ。

先々週、目の錯覚かと思うほど突然激やせしたマライアが目撃され「ダンスが踊れないことを苦にしていたマライアが、ついに袖状胃切除手術を決意。この手術が成功して早くも効果が表れており、マライアも大満足している」と報じられていた。

コンサートではアッと驚くほど激変したマライアが、華麗なるダンスを披露する日を心待ちにしていたファンも多いようだが、その後インフルエンザにかかったとすれば、さらに激やせしている可能性は大。メディアからも注目が集まっている。(Movie Walker・NY在住/JUNKO)